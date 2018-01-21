馬可杯閃耀月下哲學！楊炘彪金工漆藝創作個展

2018年01月21日 11:12 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

黝黑馬克杯，握柄鑲嵌了金屬圓環，當三個圓環環相扣時，直線、曲線、立體綻放真善美，在理性的數學與精緻工藝達到圓融！這是工藝家的楊炘彪《月下竹夜》；在工藝佳巧手下，不僅杯子、盤子也成為美麗藝術品，杯中閃耀燦爛波紋、盤中萬花筒旋轉繽紛….

工藝家楊炘彪與國立台灣工藝研究發展中心的淵源可追溯至2001年，在他攻讀研究所時期，即以《激能》獲得了本中心舉辦的「台灣工藝設計競賽」入選；2007年更以鍛敲焊接技術極高的金工作品《月輪》合金鑲嵌雙層銀製茶杯組，榮獲台灣工藝競賽一等獎的殊榮，成為當時最年輕的一等獎得主。

楊炘彪《山顯雲蹤》。（文化部所屬國立台灣工藝研究發展中心提供）

楊炘彪深厚的學習背景、純熟的技法加上細膩的情感表現，掌握人的記憶與技藝構成新世代的作品。在本次「豁然山行-楊炘彪金工漆藝創作個展」中透過創作綺麗金屬色彩的杯盤茶具組與首飾物件等作品來體現空間、時間與人的關係，彰顯台灣在地的文明與個性，引領民眾對台灣金屬工藝有全新的領會與認知。

楊炘彪《太初》。（文化部所屬國立台灣工藝研究發展中心提供）

本次展覽計展出55組(件)金工漆藝複合作品，作品以台灣山林景象、草木花蝶與宇宙觀星等創作理念為中心，展現了創作者自身對天下萬物的詮釋及內心思想的傳遞，成熟的技法運用也反映出創作者對金屬媒材的深度熟悉及豐富經驗。

楊炘彪除擅長金屬工藝合金鑲嵌技術及天然漆藝的螺鈿髹飾技法之外，又對金工、漆藝與竹材的複合材質應用創作做深入研究，期望以突破傳統工藝之姿，來展現精緻的當代金工藝術，以新時代的態度，思考材質運用創作。本次作品以金屬為主要媒材，集結琺瑯燒製、天然漆藝與竹籐編織，使得原不相屬的媒材因產生對比而激起燦爛的火花，將東方的傳統工藝技術喚醒，實踐在現代的工藝精品之中。

楊炘彪《琉光暗香》。（文化部所屬國立台灣工藝研究發展中心提供）

本展覽期間特邀請工藝家楊炘彪於1月28日在國立台灣工藝研究發展中心台北當代工藝設計分館七樓多功能空間舉辦1場「豁然山行－金工與漆藝複合媒材創作分享」講座，期望參觀民眾更能深入瞭解金工工藝技法及工藝創作理念，強化推廣工藝認知、提升心靈層次和美學認知。

楊炘彪《晶體、墨極、簇聚》。（文化部所屬國立台灣工藝研究發展中心提供）

豁然山行-楊炘彪金工漆藝創作個展

日期： 01月20日至03月18日

時間：週二～週日09:30－17:30 (週一休館；國定例假日除外)

地點：台北當代工藝設計分館3樓（台北市中正區南海路41號）

(中時電子報)