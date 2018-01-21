NBA》小刺客痛批騎士打球欠缺責任感 更不防守

2018年01月21日 11:29 中時電子報 黃及人

面對騎士慘輸雷霆24分，「小皇帝」詹姆斯選擇趕緊檢討，「小刺客」艾塞亞湯瑪斯卻把問題全推隊友？湯瑪斯21日賽後痛批騎士隊友欠缺責任感，也幾乎很少替他提供防守支援，「如果有人在場上沒做好，他就應該下場！」

「我們每個人當前都需增加一些責任感，這是目前最嚴重的問題，」艾塞亞湯瑪斯說，「今晚的責任並不在教練身上，而是球員自己，我們丟了快要150分，感覺除了我打過的兩屆全明星賽，我從未經歷過這種比分。」

問題是這場比賽當中，艾塞亞湯瑪斯每回合防守效率151.6分，創下生涯最差紀錄，甚至在他傷癒復出後的7場比賽，騎士僅拿3勝4敗，這4場敗仗平均失分高達131.5分，把問題全都推給隊友，湯瑪斯的說法自然引發爭議。

沒想到艾塞亞湯瑪斯竟然還用以前效力塞爾提克時期為例，「當我效力塞爾提克，我們是支很好的防守球隊，防守是我們的標誌，所以問題不在我能守住誰，你不可能只防守一個人，對方也不是靠一個人守住我的。」

「聯盟任何一個後衛都會碰上這種情況，但在波士頓，我們當時防守很好，也更加努力，因為當時我們隊上有願意防守的球員！」從湯瑪斯的話中，可以清楚感受他不滿騎士隊友防守的心情，問題是光怪隊友就可以了嗎？

(中時電子報)