何篤霖註記善終思考遺產分配 郭靜純秒給超絕答案！

何篤霖與郭靜純有著家人般的好交情，連寫緊急聯絡人、簽註記善終等，填的都是郭靜純，交情超好。(中時資料照片)

友善列印
中時電子報

郭靜純與何篤霖攜手合作主持《命運好好玩》長達14年，堪稱全台最長壽命理節目，昨天難得在世貿舉辦見面會，現場湧現眾多婆媽粉，氣氛相當熱烈，何篤霖與郭靜純還成「幸運吉祥物」，不但開運紅內褲賣得嚇嚇叫，兩人還被偷摸，因為粉絲覺得摸到他們就能招吉趨惡，相當有趣，其實兩人不但合作起來有默契，私下也培養出家人般的好交情，何篤霖曾在節目上曾透露想註記善終，郭靜純力挺到底，甚至當了他的見證人，顯見彼此好感情。

據《自由時報》報導，何篤霖在見面會上有感而發，表示自己因為主持了命理節目而走出過往的衰運，驚爆在接下此節目主持棒前，自己正處於極致的低潮，做什麼都不順，直到40歲還清房貸、受邀主持《命運好好玩》後，才覺得心情跟錢財運勢整個開闊，真的感覺比以前「賺更多」。

而何篤霖日前決定在健保卡註記放棄急救，好搭檔郭靜純成了他的見證人之一，因為知道他家人都在國外，因此其實之前何篤霖填寫一些緊急連絡人相關表單時，都是填郭靜純，因此說道註記善終一事，郭靜純也是一聽就立刻答應幫忙，至於何篤霖被問到善終後的房產、財產處置？郭靜純搞笑指著女兒說：「有交代小孩要跟何叔叔做緊密的結合」，做好「接收」的準備，雖是玩笑話，但也顯見兩人好交情。

(中時電子報)

劉詩詩大露美背飄仙氣 加工薄紗… 利菁鳳還巢 吳宗憲神回覆「去蕪…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。