何篤霖註記善終思考遺產分配 郭靜純秒給超絕答案！

2018年01月21日 11:37 中時電子報 吳品瑤

郭靜純與何篤霖攜手合作主持《命運好好玩》長達14年，堪稱全台最長壽命理節目，昨天難得在世貿舉辦見面會，現場湧現眾多婆媽粉，氣氛相當熱烈，何篤霖與郭靜純還成「幸運吉祥物」，不但開運紅內褲賣得嚇嚇叫，兩人還被偷摸，因為粉絲覺得摸到他們就能招吉趨惡，相當有趣，其實兩人不但合作起來有默契，私下也培養出家人般的好交情，何篤霖曾在節目上曾透露想註記善終，郭靜純力挺到底，甚至當了他的見證人，顯見彼此好感情。

據《自由時報》報導，何篤霖在見面會上有感而發，表示自己因為主持了命理節目而走出過往的衰運，驚爆在接下此節目主持棒前，自己正處於極致的低潮，做什麼都不順，直到40歲還清房貸、受邀主持《命運好好玩》後，才覺得心情跟錢財運勢整個開闊，真的感覺比以前「賺更多」。

而何篤霖日前決定在健保卡註記放棄急救，好搭檔郭靜純成了他的見證人之一，因為知道他家人都在國外，因此其實之前何篤霖填寫一些緊急連絡人相關表單時，都是填郭靜純，因此說道註記善終一事，郭靜純也是一聽就立刻答應幫忙，至於何篤霖被問到善終後的房產、財產處置？郭靜純搞笑指著女兒說：「有交代小孩要跟何叔叔做緊密的結合」，做好「接收」的準備，雖是玩笑話，但也顯見兩人好交情。

(中時電子報)