MLB》堅持要達比修 雙城老闆：我被他迷住了

2018年01月21日 11:39 中時電子報 蔡銘仁

雙城自去年就表態想競逐達比修有，儘管一直未傳出有跟達比修見面協商，雙城也仍在爭取跟達比修碰面，但他們可沒因此放棄，雙城老闆波拉德(Jim Pohlad)出席活動時，首度公開表明他們願意開出達比修需要的價碼，並證實雙城確實在競逐行列中。

達比修先前透露有6隊與他接洽，在太空人得到寇爾(Gerrit Cole)後，現在可能只剩5隊，包括小熊、洋基、道奇、遊騎兵跟雙城。雙城很早就加入搶標，波拉德出席球迷見面會時，證實他們確實在競標，希望能迎回王牌級投手。

波拉德表示，其實有其他讓人感興趣的人選跟機會，但他跟很多人一樣，對達比修感到好奇，因而被吸引加入爭奪戰，「我一開始就是達比修的球迷。」儘管雙城誠意滿滿，不過波拉德坦言，他們有想要完成這件事，但達比修是不是也這麼想，就不得而知了。

雙城總管彼得(Dave Peter)也表示，球隊現在確實還在為網羅達比修努力。以達比修開出年薪至少2000萬起跳的條件，洋基跟道奇會有團隊薪資超過奢侈稅門檻1.97億美金的憂慮，遊騎兵則無意砸大錢，目前看來手頭籌碼最多的，就是小熊跟雙城，但2隊都不是出手闊綽的球隊。

雙城陣中目前最高薪是茂爾(Joe Mauer)2300萬，他寫下雙城隊史至今最高年薪紀錄，但今年季後合約將滿。雙城去年團隊薪資9800萬，今年即便大概增加1000萬左右，也不過1.08億，還有很足夠的成本爭取達比修；達比修若拿到年薪2500萬複數年約，將改寫雙城隊史紀錄。

身為小市場的雙城，可不可能開出大約得到達比修？《ESPN》記者歐尼(Buster Olney)表示，不少人都認為是有可能的，原因就是雙城團隊薪資還有很大的運用空間，確實也有補強先發輪值的需求，重要是現在的雙城，也是有機會在實力相對較弱的美聯中區出頭。

(中時電子報)