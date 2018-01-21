《翻爆旺美食》排隊搶吃ㄟ老味道 筒仔米糕終極懶人包

2018年01月21日 11:40 中時電子報 綜合報導

◎伊通街筒仔米糕 鹹香真夠味

位在捷運松江南京站附近的「伊通街筒仔米糕」，店名就能看出隊招牌料理的自信心，除了筒仔米糕，還有各類麵食、湯品，30多年老店主打傳統的古早味，因為鄰近四平商圈，被認證為上班族必吃美食，饕客讚不絕口也曾獲得，平常生意也絡繹不絕。

◎土城筒仔米糕 巷仔內好滋味

新北市土城區正港筒仔米糕店位於明德路一段巷內，位置隱蔽，更無顯著招牌，但每到下午開張時刻，仍然吸引一大票民眾前往用餐，店內招牌筒仔米糕更採限量分批販賣，老闆娘陳阿嬤笑說，每一位顧客都是我的好朋友，希望用最真材實料的美食回報大家。

◎葉媽媽糯米飯 樂活名攤認證

「葉媽媽糯米飯」座落在新竹縣竹東中央市場精華地段，是竹東人早餐、午餐、下午點心的好選擇，也是在地人吃了幾十年的好滋味。「葉媽媽」葉蘭香本人不只多次受邀上電視示範，也獲得經濟部「樂活名攤」3顆星認證。

◎必吃!深夜人氣食堂 阿章爌肉飯

阿章爌肉飯、筒仔米糕從傍晚5點經營到凌晨2點，有彰化縣府旁人氣深夜食堂的美譽，招牌筒仔米糕，大半顆米糕浸泡在美味甜醬汁裡，再佐以香菜、滷得特入味的豬肉塊，烘托出糯米香氣，攫獲人心，躍上彰化美食排行榜。

◎Q彈不黏牙 懷念媽媽好手藝

傳承古早好滋味，位在大林火車站前的郭家筒仔米糕，在地經營超過一甲子，70歲老闆郭清標說，小時候非常喜歡吃媽媽蒸的米糕，也因為懷念媽媽的手藝，才決定在人來人往的車站前賣筒仔米糕，就是希望讓更多鄉親，都能嚐到這道有媽媽味的古早味。

◎五甲道地米糕 百元吃飽飽

高雄市鳳山區自強路及五甲路交叉路口，有一家無店名賣筒仔米糕的路邊攤，老闆娘郭金善已在此賣筒仔米糕30多年，道地口味讓許多五甲在地居民都是老顧客，還有人每次上北部，都會特地買10多個和親友一起共享，是在地的美食小吃。

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(中時電子報)