丁守中啟用台北市長競選辦公室 郝龍斌力挺站台

2018年01月21日 11:58 中時 陳燕珩 、 鄭任南

台北市長參選人丁守中啟用位在金山南路的競選辦公室，邀請黨內立委、議員和里長到場站台。（陳燕珩攝）

台北市長參選人丁守中啟用競選辦公室，請來舞獅助陣，現場氣氛熱鬧。（陳燕珩攝）

國民黨台北市長參選人丁守中宣布參選已久，選在今上午啟用位於金山南路的競選辦公室，邀請立委、議員、里長等站台，國民黨副主席、前市長郝龍斌也特別從南部趕回來力挺，他強調，自己市長任內低底盤公車、花博等政績，都是因為有丁的協助，相信他絕對能勝任台北市長。

丁守中上午9點半啟用台北市長競選辦公室，請來舞獅助陣，現場氣氛熱絡，前來站台的包括立委李彥秀、曾銘宗，市議員秦慧珠、王鴻薇、汪志冰、麗耿桂芳、闕枚莎、郭昭巖等，出席不算特別踴躍，遭外界質疑黨內「不夠挺」？丁解釋，辦公室場地狹小，才邀請黨內同志分批前來。

隨後郝龍斌也現身站台，他表示，當年市長任內推動低底盤公車，是因丁協助他在財政部爭取免稅，現在長者、行動不便者才能享受便利的交通工具；舉辦花博時，丁擔任立院經濟委員會召集人，幫忙維護花博預算，也給他場館方面的建議，讓花博辦得有聲有色。

郝龍斌表示，台北應該帶領台灣所有城市，跟國際一流城市競爭，這幾年台北市各項評比節節敗退，丁是有國際觀的人，相信他當選市長，一定能帶領台北往前走。

他也替丁緩頰說，成立辦公室的通知很臨時，不少黨內同仁來不及趕到，相信之後通過初選確定候選人，全黨會團結一致，所有立委、議員都會站在候選人身旁。

外界好奇，丁頻稱台北市長柯文哲白目，但柯青年支持度、網路聲量依舊很高，未來打選戰怎麼因應？丁守中說，他現在也在加強網路、微電影宣傳，邀請年輕人加入團隊，希望青年瞭解，柯在網路上再紅，經濟一攤死水，低薪、失業率高，年輕人還是找不到出路，應把機會留給專業的丁守中。

近日羅智強、蔣萬安接連表態不參選台北市長，未來是否會邀請他們加入團隊？丁守中說，尊重每個人參選權利，羅智強是在宣布退選後，他才邀羅加入，之後也會去拜訪蔣萬安，這幾天在各個場合都有碰到；至於台大教授李錫錕若要參選，他也樂觀其成，相信彼此可以從過程中相互學習。

(中時)

丁守中啟用台北市長競選辦公室。（丁守中辦公室提供）

前立委丁守中競選台北市長辦公室，21日舉辦啟用記者會。（丁守中辦公室提供）