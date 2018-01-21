談蔣萬安棄選 柯建銘：當鐵達尼號的船長也會沉船

國民黨立委蔣萬安19日表示將不參選2018台北市長選舉。（報系資料照片，姚志平攝）

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藍委蔣萬安日前不選台北市長，民進黨團總召柯建銘今在臉書發千字文，建議蔣萬安去看前監委黃煌雄所編《三代台灣人》。(翻攝柯建銘臉書)

藍委蔣萬安日前宣布不選2018台北市長，引發藍營震撼。對此，民進黨團總召柯建銘今在臉書以「父執輩口吻」貼出千字文，表明是要給蔣萬安及國民黨的一封信，並形容「在鐵達尼號上當船長還是會隨船而沉」。他也直言，蔣萬安棄選後最該讀的一本書是《三代台灣人》，「太早來的桂冠不是桂冠，是該沈潛、靜思的時候了，蹲久再跳也無妨。」

柯建銘寫下，他在立法院內曾與蔣萬安父親蔣孝嚴當過三屆立委同事，認為他待人誠懇、溫文儒雅，不會氣勢凌人；由於這段因緣，蔣萬安本屆進入立院，自當會觀察、關心，持平而論蔣萬安本質不是惡質之人，所以我總是告訴他：「在國民黨內你是有未來的人」。

柯說，國民黨在立法院亂無章法的杯葛，種種不堪窘境，所以他常告訴蔣萬安，「千萬不要隨之起舞，甚而帶頭作亂、強出頭」，對你的未來絕對是弊大於利、是有傷的，自己未來自己顧。

談及法案，柯建銘也細數蔣萬安曾提過那些案子，哪些隨國民黨支持，如《促進轉型正義條例》，蔣只支持第6條，其餘隨國民黨反對，「228死亡數萬人，台灣浩劫慘絕人寰，有被害者，卻不見加害者，你不會心有萬般不安？」

而蔣萬安去年底以「站立發言2小時」拖延《勞基法》審查，柯也直言，勞資和諧基礎，不應民粹式挑撥，才是照顧勞工；「站神」的「站立點」是「站不住」的，既強調委員會中心主義，又不讓人開會，邏輯不通。

柯也建議蔣，有空請讀前監委黃煌雄所編《三代台灣人》，表示此書深沈的勾劃台灣的悲滄年代，尤其書後總結「論焚而不燬的黨外精神」。他最後以「父執輩的老柯」署名，表示立院是幸，國家是幸，如有逆耳，亦可不理，望請海涵。

(中時)

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