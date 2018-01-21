NBA》大鬍子致命三分球 火箭斬斷勇士客場14連勝

柯瑞雖拿19分，20投6中的手感卻很不理想。(美聯社)

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中時電子報

儘管勇士從17分落後，打到末節一度反超地主火箭，火箭仍靠「大鬍子」哈登最後1分10秒投進確定勝局的三分球，最終116比108力退勇士，除了中止勇士最近的4連勝與客場14連勝，火箭更在本季雙方3次交手，取得2勝1敗優勢。

火箭開賽就展現強大火力，上半場一度領先勇士到17分之多，不過勇士慢慢靠著柯瑞、杜蘭特、卓雷蒙格林等人攜手追上，雙方陷入拉鋸僵局，可是哈登卻在最後1分10秒投進石破天驚的三分球，幫助火箭取得6分的穩定領先。

接下來勇士陷入一團混亂，柯瑞三分出手被蓋哈登火鍋，換成杜蘭特投三分球也沒進，保羅又在最後28秒補上兩罰俱中，更是確保火箭的勝局，接著柯瑞與尼克楊各1次三分出手落空，勇士只好宣告投降，接受吞下本季10敗事實。

保羅攻下全場最高33分，另有11籃板、7助攻、3抄截，才剛傷癒復出打第2場的哈登，也有22分、8助攻，卡培拉18分、5籃板及4抄截，火箭繼續保持本季只要保羅、哈登與卡培拉都上場，就從未輸球的完美紀錄(17勝0敗)。

無奈中止客場14連勝的勇士，則以杜蘭特26分最高，卓雷蒙格林21分、7籃板與6助攻，柯瑞19分、8助攻，但他全場投20中6，其中三分球投15中5，手感確實欠佳，克雷湯普生投11中3、僅拿8分，也沒比柯瑞好到哪去。

(中時電子報)

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