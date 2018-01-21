毒品咖啡包流竄 警追5個月破販毒集團

2018年01月21日 12:14 中時 謝瓊雲

加入糖粉混充的梅片，看似零嘴，其實也遭混入不明的新興毒品。(謝瓊雲攝)

許姓主嫌涉嫌在伸港鄉一處鐵皮屋內混充新興毒品咖啡包，警方搜索現場發現大量分裝攪拌工具及重達3公斤、400多包毒品咖啡包。(謝瓊雲翻攝)

寒假將屆，販毒集團蠢蠢欲動。彰化縣33歲許姓男子平日擁槍自重，將新興毒品粉末混充入茶葉、咖啡粉製成包裝新奇俏皮的咖啡包、茶包，20日遭警方一舉破獲，起出總重逾3公斤、419包毒品咖啡茶包，市價逾20萬元，兩人遭警方依槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例移送檢方偵辦。

新興毒品咖啡包包裝新奇，警方呼籲青少年勿因一時好奇悔恨終身。(謝瓊雲翻攝)

連紅梅片也遭混入毒品粉末，若青少年不慎誤食將嚴重戕害身心健康。(謝瓊雲翻攝)

去年7月，刑事局接獲情資，得知許姓主嫌夥同同年的柯姓友人在鐵皮屋裡製毒、販毒，將毒品原料苯甲酸乙酯製作混充、分裝，混合成毒品咖啡包、茶包，連看似小零嘴的梅片也染毒，並以唇印、熊貓等包裝吸引青少年，每包售價500元，牟取不法暴利；經五個多月偵查，20日結合彰化縣刑警大隊、彰化和鹿港分局兵分多路執行搜索、拘提，一舉破獲以許姓主嫌為首的槍砲毒品集團。

警方在許嫌鹿港思源路住處、和他紀姓女友在桃園大溪區石園路大樓三樓住處查獲疑似掌心雷鋼珠手槍1支、用來製作紅色梅片的不明混毒塊狀物54.5公克、毒品咖啡包5包，位在伸港鄉的鐵皮屋更宛如地下製毒工廠，查扣改造手槍1枝、子彈6顆，毒品咖啡包茶包414包、不明粉末1包93公克和攪拌、分裝工具。

許嫌和柯嫌兩人在警局接受問訊時還互推刑責，警方所查扣的新興毒品茶包、咖啡包，混合成分仍待化驗釐清；警方指出，新興毒品混合毒品，以花俏可愛的新奇包裝和不起眼的零嘴形式，吸引青少年好奇與施用，戕害青少年身心健康甚鉅，呼籲家長、青年學子提高警覺，勿因好奇接觸毒品，違法又傷身。

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(中時)