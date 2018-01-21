搭高鐵訪平昌冬奧會場 金正恩前女友再成嬌點

2018年01月21日 12:18 中時電子報 李靖棠

據韓國朝鮮日報（The Chosun Ilbo）報導，繼先前兩次南北韓板門店（TMZ）會議後，主管素有「北韓少女時代」之稱的牡丹峰樂團（Moranbong Band）、傳聞是金正恩（Kim Jong Un）前任女友的玄松月（Hyon Song Wol），於今日上午越過38度線抵達南韓，並隨即在南韓統一部帶領下，搭乘KTX高鐵南下江陵市（Gangneung）視察未來樂團表演用地。而從上回出席會議時即備受矚目的她，今天在走出高鐵車廂時，也同樣被大批民眾和記者包圍，宛如明星一般成為高度關注嬌點。

玄松月於今日稍早抵達江陵冬奧會場的畫面。

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雖然是牡丹峰樂團的團長，但外界對於玄松月，實際生平和經歷卻認知甚少。只知道她畢業於平壤音樂大學，畢業後加入王在山輕音樂團，以一首《將軍與水兵》一炮而紅，成為北韓國內家喻戶曉的女歌手之一，曾有中文媒體稱她為「北韓鄧麗君」。2007年轉投牡丹峰樂團，轉為管理職而逐漸淡出舞台，不過她仍因貢獻良多，而獲得國家功勳演員稱號。

先行抵達南韓訪問的玄松月，受到大批媒體包圍。（圖/美聯社）

牡丹峰樂團團長玄松月（圖中央）在大批保安與南韓統一部保護下，進入江陵的冬奧會場。（圖/美聯社）

南韓媒體一直以來都認為，玄松月曾是金正恩的緋聞女友，但專家對於這段相差10多歲的「戀情」，仍保持懷疑的態度。也因為訊息稀缺，玄松月曾一度誤傳因違背指令而遭處決，後經「小蟲」羅德曼（Dennis Rodman）和朝中社（KCNA）澄清，又讓她「死而復生」。如今的她，不僅是樂團團長，先前更與金正恩的胞妹、勞動黨宣傳部副部長金與正（Kim Yo Jong）一同被提拔為北韓勞動黨候補中央委員，成為男尊女卑的北韓政壇中少數的女性官員。

外界本猜測牡丹峰樂團會在2月份平昌冬奧（Pyeongchang winter Olympics）期間代表南下，但最終迎來另一個更神秘的三池淵樂團（Samjiyon Band），規模將會達140餘人之眾。據報導指出，三池淵樂團成立於2009年，由金正恩的父親、北韓已故前領導人金正日（Kim Jong-il）創立，主要表演樂曲多半為愛國和革命性質，此次南下出國公演，能否如牡丹峰先前出訪北京一樣受到歡迎，也將成為平昌冬奧的一大看點。

(中時電子報)