利菁鳳還巢 吳宗憲神回覆「去蕪（五）存菁」

三立除夕特別節目綜藝大哥、大姐齊聚。（圖片提供：三立）

友善列印
中時
吳宗憲領軍近百位藝人參加除夕節目錄影。（圖片提供：三立）
吳宗憲與曾國城一起錄影。（圖片提供：三立）
2018超級華人風雲大賞

三立電視《2018超級華人風雲大賞》除夕特別節目，將於2月15日除夕晚間8點至12點播出，今年首次由台灣台與都會台同時聯播，主持群包括澎恰恰、吳宗憲、許效舜、曾國城、庹宗康、于美人、苗可麗、Lulu黃路梓茵、KID林柏昇、許志豪等人外，利菁與黃國倫也回娘家擔任節目評審，昨聚集在電視台，主持人一字排開，電視台光是為了昨天的錄影，喬定各主持人時間便花了很久的時間才搞定，超強卡司陣仗堪稱歷年之最。

《2018超級華人風雲大賞》分為龍虎兩隊，評審團堅強陣容還包括林隆璇、陳子鴻、江志豐、秀蘭瑪雅、陳國華、詹雅雯等，共出動近百位藝人參與，為歷年最大除夕特別節目。錄影現場利菁當與吳宗憲重現《綜藝玩很大》人氣經典遊戲、于美人首度跳舞PK華劇《已讀不回的戀人》。

難得聯手主持除夕特別節目，開錄前就火藥味十足，澎恰恰率領的台灣台與吳宗憲帶領的都會台互嗆，言辭犀利相互比較誰對三立貢獻多，澎恰恰驕傲嗆說：「台灣台一台可以養兩台！」，吳宗憲不遑多讓表示都會台的業績也不輸台灣台。久未露面的利菁說：「第一次與這麼多大哥大姐同台主持，而且回到這個讓我得到金鐘獎的舞台，心情很興奮。」曾國城則笑說是否代表利菁要鳳還巢，這下五熊要小心了（五熊與曾國城一起主持「型男大主廚」），吳宗憲神回覆：「去蕪（五）存菁」，令現場哄堂大笑。

于美人這次首度跳舞作為台灣台節目的壓箱寶，一聽到利菁要來當評審，則說這樣很放心，因為利菁一定會很公平！而她為了這次演出早就抽空練舞，網友看到練舞過程表示想不到她的韻律舞舞姿如此曼妙，楚楚動人！她說練習時有開一小段直播，粉絲看到說驚為天人，還說她怎麼隱藏實力那麼久，讓于美人對這段演出充滿信箱。而回娘家的黃國倫表示很懷念「超級偶像」，有四年多未在台灣發展的他，這次特別利用回來擔任評審時間並與老朋友團圓。明年適逢狗年，許效舜現場爆料，澎恰恰為了迎接狗年，大腿內側被狗咬一口，還打了破傷風，大家笑說是狗來旺！此外，大家最關心是吳宗憲年終會包出多少紅包，他說如果以商品等值來算差不多400萬元！

(中時)

何篤霖註記善終思考遺產分配 郭… 「最美雙胞胎」瀏海一掀 眾人驚…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。