利菁鳳還巢 吳宗憲神回覆「去蕪（五）存菁」

2018年01月21日 12:26 中時 蕭雅玲

吳宗憲領軍近百位藝人參加除夕節目錄影。（圖片提供：三立）

吳宗憲與曾國城一起錄影。（圖片提供：三立）

2018超級華人風雲大賞

三立電視《2018超級華人風雲大賞》除夕特別節目，將於2月15日除夕晚間8點至12點播出，今年首次由台灣台與都會台同時聯播，主持群包括澎恰恰、吳宗憲、許效舜、曾國城、庹宗康、于美人、苗可麗、Lulu黃路梓茵、KID林柏昇、許志豪等人外，利菁與黃國倫也回娘家擔任節目評審，昨聚集在電視台，主持人一字排開，電視台光是為了昨天的錄影，喬定各主持人時間便花了很久的時間才搞定，超強卡司陣仗堪稱歷年之最。

《2018超級華人風雲大賞》分為龍虎兩隊，評審團堅強陣容還包括林隆璇、陳子鴻、江志豐、秀蘭瑪雅、陳國華、詹雅雯等，共出動近百位藝人參與，為歷年最大除夕特別節目。錄影現場利菁當與吳宗憲重現《綜藝玩很大》人氣經典遊戲、于美人首度跳舞PK華劇《已讀不回的戀人》。

難得聯手主持除夕特別節目，開錄前就火藥味十足，澎恰恰率領的台灣台與吳宗憲帶領的都會台互嗆，言辭犀利相互比較誰對三立貢獻多，澎恰恰驕傲嗆說：「台灣台一台可以養兩台！」，吳宗憲不遑多讓表示都會台的業績也不輸台灣台。久未露面的利菁說：「第一次與這麼多大哥大姐同台主持，而且回到這個讓我得到金鐘獎的舞台，心情很興奮。」曾國城則笑說是否代表利菁要鳳還巢，這下五熊要小心了（五熊與曾國城一起主持「型男大主廚」），吳宗憲神回覆：「去蕪（五）存菁」，令現場哄堂大笑。

于美人這次首度跳舞作為台灣台節目的壓箱寶，一聽到利菁要來當評審，則說這樣很放心，因為利菁一定會很公平！而她為了這次演出早就抽空練舞，網友看到練舞過程表示想不到她的韻律舞舞姿如此曼妙，楚楚動人！她說練習時有開一小段直播，粉絲看到說驚為天人，還說她怎麼隱藏實力那麼久，讓于美人對這段演出充滿信箱。而回娘家的黃國倫表示很懷念「超級偶像」，有四年多未在台灣發展的他，這次特別利用回來擔任評審時間並與老朋友團圓。明年適逢狗年，許效舜現場爆料，澎恰恰為了迎接狗年，大腿內側被狗咬一口，還打了破傷風，大家笑說是狗來旺！此外，大家最關心是吳宗憲年終會包出多少紅包，他說如果以商品等值來算差不多400萬元！

(中時)