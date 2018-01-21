大陸遊戲業收入破2000億人民幣 3／4出自廣東

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旺報

去年大陸遊戲產業（不含遊戲遊藝機）收入比前一年激增20%，突破2000億元（人民幣，下同），佔全球市場逾28%，連續3年成為全球遊戲收入第一大國。而廣東遊戲產業總產值超1670億元，佔全國約75.6%。同時，國產遊戲「走出去」步伐加速，僅廣東去年遊戲出口營收規模達218億元，增長近24%。

據廣東省遊戲產業協會20日發布《2017廣東省遊戲產業年度發展報告》顯示，目前廣東遊戲產業發展呈現四大優勢：持續增加的營收規模比重、成熟完善的資本運作體系、飛速增長的遊戲企業數量、國產遊戲的超強研發能力。

去年廣東遊戲產業總產值達1670.5億元，增24.2%，佔全國約75.6%。而國產遊戲亦不斷拓展海外市場，僅廣東去年遊戲出口營收規模便達218億元，增長23.9%；其中，移動遊戲成為遊戲出口營收提升的重要動力，佔比超五成。

廣東省遊戲產業協會執行會長魯曉昆在2017廣東遊戲產業年會上表示，2017年中國的互聯網用戶數已達8.14億，其中71%是遊戲玩家，約有5.74億人，人均年度遊戲消費約951元。

2017年度遊戲產業「金鑽榜」亦在此間揭曉，騰訊、網易位居「最具影響力企業」前兩位，而《王者榮耀》、《大話西遊》手遊榮獲「最佳國產遊戲」冠亞軍。

(旺報)

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