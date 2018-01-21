111名俄羅斯運動員初審已無緣參賽平昌冬奧

2018年01月21日 14:55 旺報 林永富

國際奧委會（IOC）專家組表示，由於禁藥問題，俄羅斯方面提出的平昌冬奧會500名參加運動員中，已初步刪除111人，允許參加平昌冬奧會俄羅斯運動員的人數目前還不能確定。最終的參賽人數將在1月27日的代表團註冊會議上確定。

IOC說，對於其他運動員，還需經過其他先決條件的篩選，比如其他的賽前檢查和保留尿樣的再分析之後，才能確定是否受邀參賽。

此外，這個由法國前體育部長福爾內洛（Valérie Fourneyron）帶領的專家小組也取消了51名教練和10名醫務人員參加此次冬奧會的資格。

據報導，IOC表示，在俄羅斯此次提供的500人名單中，有80%的運動員沒有參加過2014年的索契冬奧會，這表明這是新一代的俄羅斯運動員。

受世界反禁藥機構委託，由一名加拿大律師Richard McLaren根據俄羅斯人Grigory Rodchenkov舉報所做的報告，揭示了俄羅斯在2014年索契冬奧會期間的存在官方制度化使用禁藥現象。根據這份報告 國際奧委會取消了43名俄羅斯運動員的參賽資格，收回了索契冬奧會上的多枚獎牌，同時IOC決定禁止俄羅斯參加2018年的平昌冬奧會，這是奧運會史上的首次禁止一國參加。不過，決定沒有禁止俄羅斯運動員以非國家名義參賽。

(旺報)