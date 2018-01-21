社區總幹事竊占萬元管理費　遭判7月徒刑

2018年01月21日 12:41 中時 張穎齊

基隆市1名陳姓女子，2015年擔任安樂區某社區總幹事，負責代理保管管委會的日常零用金及公共支出費用，怎料卻起貪念，在7月間向1位黃姓女住戶收1萬3240管理費時，竟中飽私囊、竊為己用，黃女事後又收到管理費催繳單，才因此東窗事發，陳女日前遭基隆地院依業務侵占罪，判7個月有期徒刑。

判決書顯示，陳女是該受某公寓大廈管理維護公司所雇用，派駐在該社區管委會擔任總幹事。7月底某時，黃女當時到管委會的辦公室將2015年7月至2016年6月的管理費1萬3240元預繳給陳女，但陳女卻未如實將款項存入管委會帳戶內，私吞公款。

不久，黃女發現社區管委會竟在未繳管理費的住戶名單中，公告她的名字，黃女向管委會查證，卻仍被告知欠繳，經法院審理後，將陳女及相關證人傳喚出庭。

陳女向法官表示，確實有收到黃女交付的管理費，但後來就交給會計人員，否認有侵占。不過財務委員則打臉陳女，說管委會本就不希望總幹事管帳收錢，而陳女在離職前，曾經說自己的皮包弄丟，而無法將代收的管理費交給會計人員，隔天陳女上班後，交給會計人員的管理費中，卻獨缺黃女的1萬3240元。

會計人員則表示，她只負責登記報表，因為帳戶內確實沒有收到黃女的管理費，所以才依照未繳住戶的名單而行公告。

法官審理後認為，陳女若將管理費交付給會計，發現報表有誤即應該察覺問題，違反常理，陳女的說詞屬於推諉卸責，不足以採信，認定犯行屬實，依觸犯業務侵占罪，判處有期徒刑7月。

(中時)