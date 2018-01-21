空服員靜坐爭取休息時數 長榮：無過勞

長榮航空指出，三天班只是四天班平移，無過勞之虞。（長榮航空提供）

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中時
王思慧

針對長榮空服員今以靜坐方式，對長榮航空部分航班的辛勞度、增補機上人力等議題提出異議，長榮航空表示，所有空服員排班不但符合相關法令規範外，並且在優於法令的原則下，持續增進空服員的勞動條件，同時也展開最大誠意與工會進行多次協商。

長榮航空表示，在兼顧全球同業競爭力、旅客對於服務的期待、空服員的勞動條件，已主動檢視航班特性、工作強度及綜整組員意見，安排相關配套措施並適用於所有航班，桃空職空提出的航班也包括在內，例如周日出發桃園-舊金山BR08/07、桃園-北京BR716/715等航班早已增派1名空服員；松山-羽田BR192/191已延長銜接下一趟勤務之間隔時間；桃園-成田BR198/197、高雄-成田BR108/107亦已同時增派人力及延長銜接下一趟勤務間隔時間；另桃空職工訴求BR315/316桃園-布里斯本，目前組員服勤天數為4至6天班。

而針對每周日早上出發的舊金山BR08/07航班，該班型全年只有52班，在舊金山當地停留時間為28小時20分，扣除機場通關及往返飯店交通時間，空服員在舊金山當地休息時間還有25小時40分，與其他部分飛舊金山航班的外站休息時間相同。

縱使符合AOR疲勞法規至少休息20小時規範，長榮航空仍然安排空服員服勤前1日與服勤後3日休假，並設定每位空服員服勤此航班間隔，最多半年輪值一次，以長榮航空超過4,600名空服員計算，甚至一年或數年才會飛到一次，以及考量該班型皆為正餐時段，增派一名人力等等措施。

長榮航空為降低空服員對此班型的疑慮，也特別依照全球組員排班及疲勞管理系統的權威Jeppesen公司（波音子公司）機敏指數分析BAM（Boeing Alertness Model），計算出此班型的BAM值，（數值越高代表疲勞度越低）分別為BR08航班5,373、BR07航班：4,650，皆處於2,500至7,500「適當機敏指數區間」。換言之，此航班的疲勞度並未超過歐美先進國家認定可接受的範圍，並無過勞之虞。

(中時)

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