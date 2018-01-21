江啟臣掃街拔雞毛 笑稱：拔市政瑕疵

江啟臣市場拜票拔雞毛，笑稱要拔除市政瑕疵。（陳淑娥攝）

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江啟臣前往潭子市場拜票，與柳丁攤商握手。（陳淑娥翻攝）
江啟臣前往潭子市場拜票，攤商送上吉祥物鳳梨。（陳淑娥翻攝）

台中市長擬參選人江啟臣，「狂掃」市場拉攏婆婆媽媽的心，21日上午前往潭子市場拜票，行經雞肉攤展現親民作風，捲起袖子與攤商一同拔雞毛，笑言要「拔除市政瑕疵」，並允諾若當選市長，要加速完成國4豐潭段與潭子國民運動中心。

江啟臣在楊瓊瓔與台中市議員賴朝國陪同下，參拜潭子信仰中心潭水亭觀音廟，並於潭子菜市場掃街拜票，攤商主動送上鳳梨、粽子、菜頭、蒜頭、蒜苗，預祝旺來包中、好彩頭當選，更巧遇海龍蛙兵學弟，兩人互相調侃身材是否「不減當年」。

江啟臣表示，豐原潭子通勤人口眾多，將密切追蹤國道4號豐原潭子段工程進度，打通豐原－潭子－市中心動脈，增進沿線住民交通便利，豐潭段的完成，有助加速大台中縣市接軌整合，對於紓緩周邊尖峰時刻交通也將大有助益。

江啟臣指出，潭子國民運動中心早在楊瓊瓔委員擔任立委任內即爭取經費，是台中第一個申請到中央核定補助經費的運動中心案，卻因為現任市府執行不力，歷經兩次流標，到現在市府都未執行。

他接著說，台中市議會包括楊正中、顏莉敏、李中等議員都曾質詢指出，近3年預算書有關國民運動中心完工期都悄悄改動，南屯原訂106年延至107年、長春、潭子由107年延至108年，大里則從2017年改至2019年，建置計畫大延宕，市府規劃能力和執行速度極差，市民無奈一等再等。

江啟臣宣示，運動之都是自己重要的市政願景與理念，自己當選市長，必定加速完工潭子等國民運動中心，實踐台中運動之都，健康活力城的願景。

(中時)

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