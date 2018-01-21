夢想足球花農日記1：第一次到歐洲 樣樣都新鮮

花農亞青國腳馮少祺相當喜歡安塔利亞當地的足球訓練場。（李弘斌攝）

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中時電子報
／土耳其安塔利亞報導

「夢想足球」計畫贊助花蓮高農足球隊到土耳其進行移地訓練，希望用足球促進台灣、土耳其交流，也能激起台灣小球員的職業夢。中時電子報特地專訪花農的亞青國腳馮少祺，以口述日記方式，呈現此行所見與收穫。

花農抵達土耳其 同飯店就有兩支保加利亞職足隊

花農出征土耳其 夢想足球真的讓企業動起來了！

1月20日

上一次出國是去年參加U19亞洲盃資格賽前，跟中華隊到泰國移地訓練，這次卻是我第一次到歐洲，也是第一次搭這麼久的飛機。總共飛了10多個小時，到了安塔利亞機場還坐了1個多小時的巴士，才抵達飯店。

第一次到土耳其，覺得這邊的風景很漂亮，一到飯店還有迎賓禮。連用餐的時候，接待人員也很用心的查了我們學校花農的英文校名，加上校徽印了出來，感覺很榮幸。

飯店準備迎賓禮迎接花農足球隊到訪。（李弘斌攝）

不過，來到飯店看到其他隊的足球員，一開始還蠻怕的，想說怎麼身材這麼高大，我們是要跟他們比賽嗎？後來才知道他們是保加利亞甲級聯賽的職業隊，這次是來冬訓，我們是安排跟同年齡的青年隊比賽，才比較放心。

其實我的夢想就是像他們一樣，未來有一天能成為職業足球員，能夠看到這麼多榜樣的感覺很好。

到了土耳其之後，覺得身體有點沒力，因為第一次坐這麼久的飛機，又一直在吃東西。教練要我們出來動一動，雖然有點累，不過活動一下精神也好多了。

這裡的訓練場讓我印象很深刻，從車子上遠遠看，還以為是人工草皮，下來踩才知道是天然草皮，天然草怎麼可以種得這麼平，還是冬天草比較難長的時候。在國內沒有看過這麼棒的草皮，在這裡訓練還蠻幸福的，也很期待未來幾天能在這裡和土耳其的球隊比賽。（花農亞青國腳馮少祺口述／李弘斌整理）

(中時電子報)

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