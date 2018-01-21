中市民享好康！申請台中花博卡享免費一日入園及特約商店折扣

2018台中世界花卉博覽會花博全票一張定價350元，「最早鳥票」單張售價150元，台中市民憑台中花博卡可享免費一日入園。（盧金足攝）

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台中市府表示，憑台中花博卡可享免費一日入園及特約商店折扣，1月22日起受理申請。（圖／台中市府提供）

2018台中世界花卉博覽會將在11月盛大登場，台中市府邀全民共享花博盛事，推出「花博卡」，凡戶籍在台中的市民，憑卡除可享有一日免費入園機會外，花博期間還可在1000家特約商店享有折扣優惠，同時作為悠遊卡使用，以花博全票定價一張350元，台中市民現省350元門票費用。

市府表示，台中花博卡自1月22日開始受理申請，將由各區里幹事將申請同意書送到市民家中，2月28日前申請者，首批花博卡預計在4月15日起陸續送到市民手中。

負責花博卡銷售業務的交通局長王義川表示，以前台北辦花博，市民要買票；這次台中市舉辦，是全體市民一起辦花博，市長林佳龍為感謝大家，分享鄉親，給戶籍在台中的鄉親一日免費入園參觀的機會，申請花博卡就可享一日免費入園的優惠。

「花博卡預計從1月22日開始申請！」王義川說，將由各區里幹事將申請同意書送到市民家中，請市民詳閱同意書內容後，簽名或蓋章並填寫身分證字號後，交由里幹事收回。後續將可獲得一張花博卡，2月28日前申請者首批花博卡預計在4月15日起陸續送到市民手中。

交通局表示，除里幹市發放同意書外，市民也可自行前往台中市各區公所、戶政事務所、以及新市政中心、陽明大樓、台中市政府交通局停車收費窗口等地方填寫同意書。

若民眾錯過1月22日至2月28日首批申請的時間，3月份後也請市民可以至各區公所填寫同意書，待製卡完成後再通知市民領卡。

針對有民代質疑製作花博卡，市民個資是否會有外洩之虞？交通局強調，市民填寫同意書後，所提供的個人資料均僅作為製卡之用，依個人資料保護法不會用於其他用途，交通局委託製卡廠商對個人資料的保護措施通過BSI(英國國家標準機構)10012針對個資安全國際認證。

每年透過該國際性公正的單位，針對資安管理系統(ISMS)及個人資料保護管理系統(PIMS)進行檢查，對於資訊安全及個人資料的保護相當嚴謹，故不必擔心個資外洩的風險。

花博卡在花博期間除了可一日免費入園參觀，市府在花博期間推出的1000家特約商店，出示花博卡都可享有折扣，也因為花博卡本身就是悠遊卡，可以在便利商店使用小額消費，也可搭乘公車十公里免費，歡迎市民多加申請。

(中時)

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