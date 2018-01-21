盧秀燕端牛肉 要恢復老人健保補助

2018年01月21日 13:55 中時 陳淑娥

盧秀燕上午參加「大台中青溪總會會員大會」，宣布若當選市長將恢復老人健保補助。（陳淑娥翻攝）

台中巿長擬參選人盧秀燕，21日上午前往梧棲參加「大台中青溪總會會員大會」表示，若當選市長將恢復老人健保補助，預估可嘉惠17萬資深公民，強調林佳龍將10億元補助經費挪做他用，令許多老人惶惶不安。

社會局長呂建德表示，2017年健保排富後省下約12億元，市府投入關懷據點、長青學苑等銀髮族福利後，相關預算達36.6億元，今年預算將再多14億元，長輩整體福利不減反增，批盧秀燕在健保與長照政策上，了無新意。

盧秀燕上午在「大台中青溪總會會員大會」宣布，台灣即將邁入老人社會，提供老人充足的健保和醫療，使老人無後顧之憂，是政府推動長照的最基礎工作，自己若當選台中市長，將恢復被林佳龍市長取消的老人健保補助，預估可以嘉惠17萬資深公民，貫徹自己加強長照和老人醫療的決心！

許多老人向立委等民代投訴說，唯一讓老人有感及安心的健保補助被取消，讓他們感到非常心慌，65歲以上老人幾乎沒工作，坐吃山空，孩子們薪水沒提高，也不忍開口讓孩子代繳健保費。

盧秀燕傾聽老人的心聲，宣布自己若當選市長，將恢復65歲以上老人健保補助，他強調，自己長期在立法院財政委員會，對財政預算拿手，財源規劃及調度絕無問題。

對此，呂建德表示，老人健保補助經費從2013年開辦時4.5億元，到2016年已大幅成長至11.4億元，未來會以每年1.5億元成長，財政上根本無法永續，且議會國民黨團也不斷提出，希望社福預算可以排富，因此市府落實實質排富，但仍持續援助1萬2千名低收及中低收老人。

呂建德強調，2017年健保排富後省下約12億元，市府投入關懷據點、長青學苑等銀髮族福利後，使得相關預算達36.6億元，今年預算將再多14億元，長輩整體福利不減反增。他說，正當6都都在檢討相關政策時，只有盧委員要走回頭路，也顯示盧委員在健保與長照政策上了無新意，也無法回應未來的需求。

(中時)