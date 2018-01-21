百元開賣！北市再生家具特賣會 周末掏寶

2018年01月21日 14:14 中時 陳燕珩

一年一度的「再生家具歲末年終拍賣」又來了，北市環保局推出多件50、60年代珍藏的稀有古早家具，像是雞翅木的太師椅、黑檀木置物櫃、烏心石菜櫥、檜木斗櫃、衣櫥等，28日上午9點到下午5點，將在內湖再生家具展示場拍賣，邀請民眾響應環保，支持再生家具再利用。

環保局表示，當天有超過千件家具，包括利用風災傾倒路樹，經木工師傅巧手製作的創意新品，以及二手鋼琴、畫作、行李箱等，供民眾掏寶、撿便宜。

現場還有吉他、古箏、拼接時鐘、五星級大飯店床頭燈及五星級大飯店單人沙發，將以1元起標。另有限量早鳥優惠專區，將提供原標價200元到2500元的電視櫃、斗櫃、沙發、腳踏車、床組等50樣物件，讓想搶便宜的早鳥民眾，在拍賣會正式開賣前，直接以100元購買，無需競價。

活動當天，將有利用回收匾額等材料，改造板凳、書架、電腦螢幕架等DIY工藝教學課程，每份材料及教學費為500元，提供20個名額，採現場報名，想體驗的民眾千萬別錯過。

另外，民眾也可攜帶家具到現場，環保局木工師傅會免費進行簡易修復，現場也設置各項資源回收宣導攤位，如限量早鳥優惠禮、限量來店禮、限量發送再生土及土壤改良劑、與二手物義賣攤位等，活動內容多樣又豐富。

環保局特別提醒，內湖再生家具展示場2樓原訂1月26日的例行拍賣活動取消，改與28日「再生家具歲末年終回饋特賣會」合併辦理，另於2月3日在萬華再生家具展示場辦理第2場特賣會，有興趣可前往參觀選購。

(中時)