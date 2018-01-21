土耳其以反恐之名 轟炸敘利亞庫德族社區

2018年01月21日 14:01 中時電子報 江飛宇

土耳其從1月20日開始，派出大量戰機侵入敘利亞北方阿夫林古城(Afrin)，轟炸當地的庫德反抗軍陣地，土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）以消除恐怖主義威脅為名，誓言要擊潰敘利亞北部的庫德武裝部隊，然而這場行動並沒有得到敘利亞政府同意，敘利亞指責土耳其侵略，俄國站在支持敘利亞立場，被挨打的庫德反抗軍是親美為主。

俄國衛星網報導，土耳其總理比納里．葉德勒姆（Binali Yildirim）宣布了這次大規模空襲稱為「橄欖枝行動」(Olive branch)，他說：「英勇的土耳其空中部隊發動了一場反恐行動，摧毀了阿夫林當地的庫德工人黨(PKK)、民主聯盟黨( PYD)和伊斯蘭國武裝分子(Daesh)。隨後艾爾段總統也在電視上補充說：「阿夫林行動只是開，接下來會轟炸曼比吉(Manbij)。」這是另一個庫德人控制的敘利亞城鎮。

據紐約時報報導，土耳其戰機總數72架，轟炸了阿夫林內100多個目標，其中包括一座空軍基地。而土耳其支持的自由敘利亞軍，也越過邊界進入該地，並與庫德武裝部隊有過遭遇。

土耳其外長卡沃魯奧盧(Mevlut Cavusoglu)表示，他們已經向俄羅斯、敘利亞、聯合國和美國通報了這一行動。他說：「我們有向敘利亞政府以及聯合國在內的所有相關勢力，以書面形式呈報這場行動。」

然而，敘利亞官員否認艾爾段有任何通知，而且指責這是對敘利亞主權的侵犯。美國也警告說，艾爾段的行動破壞了飽受戰爭蹂躪的敘利亞，同時俄羅斯也不支持這場攻擊。

不過，土耳其總統卻獨斷的表示，「沒人能為此事說上一句話，無論後果如何，我們都不在乎。我們就是要逐步消滅恐怖走廊，從西面開始，一直到伊拉克邊界。」

目前俄國是以自保為主，俄國在一份聲明中說，目前俄軍將會從阿夫林撤出部隊，以確保俄羅斯軍人的安全。

敘利亞議會議員表示擔心，土耳其是希望利用敘利亞內部的勢力矛盾，加上敘利亞軍隊中的阿拉伯人與敘利亞庫德人的民族矛盾，以加深敘利亞之間的衝突。

這位議員說，目前敘利亞政府和一些庫德民兵正在談判，或許在阿夫林的公共建築物上，舉起敘利亞政府的旗幟，以避免土耳其的轟炸。但是庫德人是否接受這個承認敘利亞政府擁有阿夫林的決定，還必須留待庫德人的選擇。

(中時電子報)