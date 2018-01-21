半百女星3段真情破局心冷 不希罕奢華生活「已經畢業了」

2018年01月21日 14:18 中時電子報 吳品瑤

台灣女星田麗繼承來自母親的原住民血統，憑藉美艷的臉龐與精湛演技，在台灣及中國大陸皆表現亮眼，前年更因演出《錦繡未央》的「大夫人」叱雲柔一角翻紅，然事業順利的她，情路卻相對坎坷，一段圈內戀加上2段婚姻皆心痛破局，如今外表完全看不出已半百的田麗，坦言已不在乎富貴與物質，只願活得簡單自然。

田麗曾有三段廣為人知的感情，最初和「激動小生」馬景濤情牽4年，人前看起來登對，然私下卻是問題重重，最終不願繼續傷害，田麗黯然斬斷情緣；之後因為主持節目，與宋楚瑜小舅子陳定中結緣並結婚，然2003年風光結婚的兩人，婚姻僅維持3年就喊切；2014年田麗與大陸男星李雨澤結婚，她在家鄉台東建造清幽的養老美宅，本以為她會跟李雨澤下半生如閒雲野鶴般攜手共度，沒想到結婚2年因文化差異加上聚少離多，第二度婚姻也告吹。

如今50歲的田麗，在微博po文表示很多人關心她「過得好不好」，她不改直率性格，豪爽地說如今豪宅、飛機、遊艇、奢華服飾之類的已無法讓她感到心動，笑稱「早已畢業了」，現在的自己，追求的是「自然簡單的有味的生活方式，偶爾自己創作一下生活中使用的小東西，熱愛美食」，直呼這樣的生活極好，笑稱：「我想對那些追捧奢華物質的人而言是理解不得的，對吧？」。

(中時電子報)