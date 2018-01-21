半百女星3段真情破局心冷 不希罕奢華生活「已經畢業了」

田麗在感情路上跌跌撞撞走了一大圈，如今不企盼奢華的物質享受，反倒滿足於自然簡單的生活。(取材自田麗微博)

友善列印
中時電子報

台灣女星田麗繼承來自母親的原住民血統，憑藉美艷的臉龐與精湛演技，在台灣及中國大陸皆表現亮眼，前年更因演出《錦繡未央》的「大夫人」叱雲柔一角翻紅，然事業順利的她，情路卻相對坎坷，一段圈內戀加上2段婚姻皆心痛破局，如今外表完全看不出已半百的田麗，坦言已不在乎富貴與物質，只願活得簡單自然。

田麗曾有三段廣為人知的感情，最初和「激動小生」馬景濤情牽4年，人前看起來登對，然私下卻是問題重重，最終不願繼續傷害，田麗黯然斬斷情緣；之後因為主持節目，與宋楚瑜小舅子陳定中結緣並結婚，然2003年風光結婚的兩人，婚姻僅維持3年就喊切；2014年田麗與大陸男星李雨澤結婚，她在家鄉台東建造清幽的養老美宅，本以為她會跟李雨澤下半生如閒雲野鶴般攜手共度，沒想到結婚2年因文化差異加上聚少離多，第二度婚姻也告吹。

如今50歲的田麗，在微博po文表示很多人關心她「過得好不好」，她不改直率性格，豪爽地說如今豪宅、飛機、遊艇、奢華服飾之類的已無法讓她感到心動，笑稱「早已畢業了」，現在的自己，追求的是「自然簡單的有味的生活方式，偶爾自己創作一下生活中使用的小東西，熱愛美食」，直呼這樣的生活極好，笑稱：「我想對那些追捧奢華物質的人而言是理解不得的，對吧？」。

(中時電子報)

謝佳見台中辦簽書記者會 「老婆… 緊牽宋仲基飛巴黎 宋慧喬一頭亂…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。