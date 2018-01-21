基隆城市愛樂音樂發表會 打造悠揚音樂之都

基隆城市愛樂弦樂團學子經過數月的努力練習，將在28日於基隆甲山林城上城音樂廳正式發表創團音樂會。（張穎齊翻攝）

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基隆城市愛樂弦樂團21日在安民里民活動中心召開成果發表會，立委蔡適應（中）也到場參與團練，共襄盛舉。（張穎齊翻攝）
基隆城市愛樂弦樂團21日在安民里民活動中心召開成果發表會，立委蔡適應（左三黑衣者）、安樂區議員參選人呂國寶（左一黑衣者）、安民里長羅聰德（左四黑衣者）也到場參與團練，共襄盛舉。（張穎齊翻攝）

為提升基隆在地文藝氣息，鼓勵學童在課業之餘陶冶音樂，基隆城市愛樂弦樂團21日在安民里民活動中心召開成果發表會，搶先曝光演奏的成果，並將在28日於基隆甲山林城上城音樂廳正式發表創團音樂會，期許讓基隆成為一座「餘音繞樑」的音樂之都。

基隆城市愛樂弦樂團成員以國小、國中、高中樂齡3年以上學子為主，主要樂器有小提琴、中提琴、大提琴、低音大提琴，在經歷多月的曲目練習後，此次創團音樂會將為喜愛音樂的朋友呈現多樣化的曲目，包含台灣民謠組曲、「冰雪奇緣主題曲「Let it go」、「伊是咱的寶貝」等熟悉樂曲。

基隆城市愛樂弦樂團於去年6月成立，在團長林文壽、副團長蔡昌宏、指揮老師林逸旻、客席指揮老師劉桓吟、秘書尤香茹等努力下，創團至今7個月的時間，招收許多在地的弦樂好手，經過長達半年的練團與磨合，才有如今成果。

立委蔡適應21日也到場參與團練，他表示，基隆城市愛樂的團員們，都是基隆在地培養的青年學子，過去因為沒有屬於基隆市的大型弦樂團，許多團員在國中高中以後，都在外地參與樂團，去年在基隆市民間的友人及音樂教師的努力下，終於成立了基隆城市愛樂，希望在未來作為青年學子的後盾，支持基隆的音樂文化發展。

蔡適應說，創團音樂會原本是要租借基隆市文化中心，但是遇到修繕而需要改地點，此次有賴安民里長羅聰德協助，租借里民活動中心作為練團教室，並長時間大力支持音樂藝文活動，演出當天也租借到了城上城音樂廳，讓創團音樂會可以在28日順利演出，歡迎喜愛音樂、熱愛藝文活動的朋友前往聆聽演出。

(中時)

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