東南亞美食交流 解思鄉情愁

2018年01月21日 15:11 中時 翁聖勳

2018.01.21 嘉義縣 ▲ 越南新住民黃鶯準備越南果凍，光是果凍內的栩栩如生的花葉就花了她3小時。（翁聖勳攝）

2018.01.21 嘉義縣 ▲ 嘉義縣新住民二代多為國小低年級生，穿著越南服熟練的跳著當地舞蹈。（翁聖勳攝）

越南嫁到台灣12年的范太霞，7年前有感於來自各國的新住民姊妹們缺乏照顧關懷，成立嘉義縣新住民當家協會，透過不定期聚會，彼此交流在台生活，紓解思鄉情愁。而協會也成為不少新住民口中的「後頭厝」(娘家台語)，凝聚了彼此共識。21日上午於民雄福樂社區活動中心邀請彰化、嘉義及台南新住民姊妹，及協志高職東南亞僑生，烹煮自己拿手家鄉美食與大家共享，一起提前過新年。

理事長范太霞說，東南亞國家農曆新年時間只跟台灣差幾小時，也是充滿濃濃節慶氣氛，所以每逢台灣過年有些姊妹聽到鞭炮聲，不僅思鄉情緒湧現，更有人紅了眼眶。

范太霞說，大多數協會都以服務台灣人為主，很少聽見新住民聲音，所以創辦協會提供在台碰到困難的新住民協助，目前有緬甸、越南、泰國、印尼甚至美國的姊妹。今天透過餐會有機會呈現自己的廚藝，大家無不卯足全勁。

越南新住民黃鶯說，為了參加這次聚會，她前一天開始做越南果凍，利用火龍果汁做成花朵、椰奶及巧克力漿打底，光是果凍裡的花葉就花了她3個小時，做到半夜才睡覺，就是為了讓大家看到自己國家美食的精緻度與特色。

協志高職僑生黃朋興說，從越南來台已經六個月，卻還是會想家，能參加活動，說著、聽著自己懂的語言，嘗到再熟悉不過的食物，讓他覺得回到家一樣，自己一點都沒有孤單的感覺。

現場有越南粽、豆腐乳芋頭鴨、香茅薑黃鹹豬肉等東南亞特色料理，每個人嘗著鄉味十足的菜餚，一解思鄉情愁，更讓離鄉背井的新住民，提前度過充滿家鄉味的節日。

(中時)