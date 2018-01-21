劃分台灣差異9種暴增成36種 網友補上天龍國

網友創作台灣劃分方式，從原本只有9種狂增到36種，展現許多幽默的劃分方式。(圖/翻攝Taiwanball 臉書)

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中時電子報

「Taiwanball」再次在臉書專業發揮創意，將劃分台灣的方法，從9種暴增成36種，包含只有南部才有的丹丹漢堡、腳踏車的台語讀音，高雄式左轉，連台北市是「天龍國」也成為劃分方式，讓網友直呼太瘋狂了。

「Taiwanball」先前才在臉書專業發出9種台灣劃分方式，引起網友熱烈討論，結果今(21)日再度發出加強版，直接新增到36種，原本擁有的台北是都會區，後面新增了一串小字署名天龍國，其他地方則是崇拜天龍國，東部則是山區。

另外還有語氣部分，將台中腔「ㄏㄧㄡˇ」拉出來做為與其它地方的區分，另外各地對於腳踏車的台語發音也大不同，並利用羅馬拼音來介紹，開車方面，北部遵守交通規則外，其他地方是不好的駕駛，但高雄特別劃分「高雄風格」的駕駛，指出高雄人騎車常出現的高雄式左轉。

食物部分則有南部的丹丹漢堡、其他地方是普通食物，新竹則是英國等級的食物，等於日前網友指出新竹是美食沙漠的說法，另外還有北部星巴克、西半部珍珠奶茶、東部則是酒類，展現相當幽默的劃分方式。

網友也紛紛留言，「英國人躺著也中槍」、「ㄏㄧㄡˇ笑死」、「是有多愛丹丹漢堡」、「作者神人一枚」，讚嘆作者的真的太神了。

(中時電子報)

文章來源：Taiwanball臉書

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