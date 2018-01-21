天冷注意！民眾在運動中心重訓胸口不適送醫急救

2018年01月21日 14:44 中時 盧金足

台中市政府體育局委外營運的西屯區朝馬國民運動中心，21日中午向消防局報案，表示有一名來中心運動的男性民眾，在進行重訓時，突然感覺胸口不適但意識清楚，救護人員到場時，該名男性突然倒地，立即進行兩次電擊急救，隨即送往中港澄清醫院，經搶救後患者已恢復呼吸心跳，目前轉加護病房觀察治療中。

台中市朝馬國民運動中心2016年12月開幕，是台中市首座開幕的運動中心，緊臨兩座足球場，也是全台中市綠地最大的運動園區，每天都吸引很多民眾去運動。

今天中午時朝馬運動中心人員發現一名男性民眾在做重訓時，突然求救表示胸口不適，消防局救護人員場時，該名男性突然倒地，生命徵象微弱，立即進行急救，隨即送往中港澄清醫院，並於救護上持續進行急救，民眾於車上一度有恢復心跳。

消防局表示，該名男子到院後，醫院立即持續進行急救，直到下午1點時40分患者已恢復呼吸心跳，救回一命，正在加護病房觀察治療。

朝馬國民運動中心啟用後，提供市民多元平價的運動服務，規畫室內溫水游泳池、體適能中心、韻律教室、飛輪教室、桌球場、綜合球場等專業運動設施，並設置符合國際標準羽球館，打造專業、安全、舒適的運動環境。

該運動中心營運1年多，運動民眾踴躍，該名重訓時心臟突然不適的民眾，幸經運動中心人員報案搶救，提醒民眾運動前要先熱身，要注意身體狀況，以免運動反而差點送命。

(中時)