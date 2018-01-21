竹市風收站 去年回收高達247噸垃圾

2018年01月21日 14:51 中時 陳育賢

新竹市27個「風收站」在市長林智堅（中）積極推廣下，2017年回收量高達247公噸，減碳量約934公噸，相當於1座十八尖山1年的吸碳量。（陳育賢攝）

新竹市各個風收站透過清新、色彩鮮明的創新設計，搭配回收集點兌好禮，提供更便利的回收駐點，扭轉過去資源回收站的陰暗、髒亂形象。（陳育賢攝）

新竹市政府2016年首次推出資源回收「風收站」，2017年中旬擴增至27站，許多志工成為回收高手。（陳育賢攝）

為落實資源循環利用，新竹市政府2016年首次推出資源回收「風收站」，2017年中旬擴增至27站，許多志工成為回收高手，總計2017年回收垃圾量高達247公噸，減碳量約934噸，相當於1座十八尖山1年的吸碳量。

市長林智堅表示，市府在2016年首次建置7站資源回收「風收站」，共回收47公噸回收物，塑膠瓶回收量達到78座101之高，2017年擴大推動風收站計畫，成功向中央爭取400萬經費，擴增至27站點，透過清新、色彩鮮明的創新設計，搭配回收集點兌好禮，提供更便利的回收駐點，扭轉過去資源回收站的陰暗、髒亂形象。

2017年度每個風收站都大豐收，總回收量是前1年的6倍，達到247公噸，減碳量約934公噸，相當於1座十八尖山1年的吸碳量，而寶特瓶回收量也達21.75公噸的亮麗成果，此外更成功媒合回收個體戶510人次優惠兌換好禮，落實弱勢關懷、地方建設回饋、促進情感等特性。

2018年風收站預計於6月起跑，將再增加5處新據點，另也歡迎有興趣的鄰里，即日起報名參加「2018風收站計畫」遴選，詳情可至官網查詢。

(中時)