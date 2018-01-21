癌妻遺言「幫忙澆花」 5年後夫竟發現天大謊言

罹癌的老婦向丈夫開了個玩笑，直到5年後才被揭穿。(示意圖/達志影像)

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中時電子報
女兒在整理期間，要把浴室裡的那盆植物移出時才驚覺，這盆母親委託照顧的植物竟然是塑膠做的。(圖/翻攝自推特)

美麗的玩笑，讓在世的人依然記得愛的存在！英國一名婦人生性活潑、愛開玩笑，不過在2013年罹癌離世，在人生最後一刻，她告訴丈夫，希望他可以照顧浴室內的一盆植物，定期幫忙澆花。丈夫在妻子離世後，依照遺囑細心照料，怎料最近要搬家時，才發現這天大的謊言。

一名女網友安東尼雅(Antonia Nicol)在推特發文，分享自己父母的故事。父親奈傑爾（Nigel）與母親費德爾（Phedre Fitton）16歲時就認識並相愛，一直以來形影不離，不過在5年前母親因罹患癌症過世，享年69歲，不過母親在是最後一刻，向父親託付浴室裡一盆植物，希望他能好好照料它，父親也牢記在心， 5年來都細心照料這盆植物。

最近，奈傑爾準備搬家，孩子們也回家幫忙，安東尼雅在整理期間，要把浴室裡的那盆植物移出時才驚覺，這盆植物竟然是塑膠做的！安東尼雅才發文寫道：「如果母親在場的話，一定會取笑我們有多蠢」，奈傑爾得知此事後也開心地笑出來，表示「這就是妻子生前時的作風」，可能是費德爾為了讓老公有事情做，才會編出這美麗的玩笑，希望家人可以從她離世的悲傷中走出。

(中時電子報)

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