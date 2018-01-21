金酒經武坑道酒窖落成 好菌讓高粱酒好酒好久

2018年01月21日 15:11 中時 李金生

鑿痕斑斑的經武坑道，開挖工程十分艱鉅。（李金生攝）

金酒董事長鳴仁（中）主持落成啟用典禮，期待打開金酒更亮麗遠景。（李金生攝）

經武坑道酒窖有大、小儲酒槽64只，約可儲放350萬公升高粱酒。（李金生攝）

北門天震堂在開幕典禮中擂鼓助威，展現「華人第一白酒」的氣勢。（李金生攝）

金門花崗岩地質過濾出來的水質，富含礦物質和微量元素。（李金生攝）

金酒董事長張鳴仁強調，經武坑道酒窖擁有微生物好菌和優質催陳醇化環境。（李金生攝）

經武坑道做為未來新釀高粱酒入庫「深造」催陳醇化的酒窖。（李金生攝）

金酒人和鄉親對「經武坑道」酒窖都有許多期待。（李金生攝）

飄香逾一甲子，全台市占率高達8成以上的金門高粱酒，今（21）日啟用走過烽火歲月的經武坑道酒窖，期待這座坐落於太武山腳下，全球僅見的花崗片麻岩大酒庫以它特有的微生物好菌和優質催陳醇化環境，打開「華人第一白酒」更亮麗的遠景。

原為金防部儲存戰備物資之用的經武坑道，面積近880平方公尺，1978年施工迄1983年完工，由工兵連戰士採3班輪值，日夜不停以人工在堅硬的花崗片麻岩上開鑿而成，開闊、壯觀的空間被譽為軍方坑道工事的代表作之一，後因駐軍裁減，交由金門縣政府接管使用。

金酒公司在2008年4月向縣府承租用以儲放高粱酒，儲存量約26萬公升，後來為提升儲酒量及延長醇化，達到確保酒體香醇的進化目標，再於2016年12月15日開工施作大型儲酒窖，歷時1年，終在今年12月13日完工。

這座做為未來新釀高粱酒入庫「深造」催陳醇化的酒窖，共有大、小儲酒槽64只，約可儲放350萬公升高粱酒。施工期間歷經大型酒槽進入與立起、酒精濃度偵測、自動警報及排氣系統、酒液輸送設備、液位計安裝等要徑及工項，作業過程十分艱鉅。

金酒董事長張鳴仁指出，海島型氣候的金門特別潮濕，非常適合釀酒所需的微生物生長，加上因為金門是花崗岩地質，過濾出來的水質富含礦物質和微量元素；金門酒廠承襲純糧固態釀酒古法，讓高粱酒窖藏於恆溫、恆濕和充滿微生物好菌，全球僅見的花崗岩坑道中自然熟成，在得天獨厚的天然環境中醞釀出極品高粱酒。

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(中時)