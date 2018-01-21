學甲分局迎請回做客 6神尊難得共聚一堂

2018年01月21日 15:13 中時 莊曜聰

南鯤鯓代天府的「開基鹿港池王」及「開基八三王」重新安做滿月後，也由廟方人員護持前來分局。(莊曜聰攝)

不少警局都有奉祀神明的習慣，但6尊神明一同現身，十分難得。(莊曜聰攝)

去年底台南市發生多起詐騙神像案件，嫌犯持假證件前往知名廟宇，以迎請神尊分靈奉祀為名將神像帶走，卻未依時間返還，共有2間廟宇受害，台南市警局學甲分局啟動護神專案，順利將4尊神像找回，由於辦案過程如有神助，分局特地在21日把神尊迎回做客，慈濟宮保生大帝、佳里聖母宮觀音佛祖也移駕分局陪同盡「地主之誼」，6神明共聚一堂，十分熱鬧。

國寶級神像遭到歹徒覬覦，包括北門南鯤鯓代天府及六甲赤山龍湖巖都成為下手對象，南鯤鯓的「開基鹿港池王」及「開基八三王」，以及赤山龍湖巖的「騎哮媽」及「開基老三媽」4尊神像一度下落不明，由於都有百年以上歷史，信徒關注，警方接獲報案後壓力極大。

除了透過科技設備辦案，調閱相關影像偵辦案件，警民雙方也向神明求助，承辦的學甲分局偵查隊長陳正忠曾請示自家岳母供奉的觀音佛祖，與南鯤鯓代天府請示千歲爺，指引的方向雷同，後來專案小組在新北、桃園地區抓到犯嫌，相互印證，也讓偵辦的員警私下嘖嘖稱奇。

「因厄結緣」，學甲分局為感謝神尊助力，自發性地迎請4座神尊前來分局做客，分別得到廟方應允，學甲慈濟宮得知此事，請示保生二大帝移駕做東陪伴，加上聖母宮的觀音佛祖與赤山巖的媽祖有交陪情誼，因此一起移駕分局，才有6神同堂的難得畫面。

(中時)