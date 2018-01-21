驚！台人赴日必買5種藥 日本人竟然幾乎沒用過

台灣人赴日旅遊狂掃藥妝，包括若元錠等5種藥品，台灣人用得比日本人還凶。（翻攝自網路）

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中時電子報
/綜合報導

台灣人到日本旅遊，欣賞風土民情之餘，最不能錯過朝聖的地方，藥妝店肯定名列其中。台灣人相信日本製造品質，購買家庭用藥向不手軟，有些是台灣買不到的，不然就是價差甚大。這些熱門藥品，台灣人可能耳熟能詳，但令人驚訝的是，年輕日本人竟然很陌生。YouTuber秀秀找來2位日本人Kyon醬跟變態先生Jun醬評比發現，包括若元錠等5種藥品，台灣人似乎用得比日本人還凶。

1.WAKAMOTO若元錠

若元錠在台灣超級有名，但日本人說，一般好像只有長輩在用，它擺在藥妝店明顯地方，應該是為吸引觀光客吧。

2.Kowa キャベジンコーワα胃腸藥

這款也很受到台灣人歡迎。比起這個牌子，日本人更常買的解酒胃腸藥，應該是「ウコンの力」跟「ヘパリーゼ」。

3.武田合利他命強效錠アリナミン EX PLUS

這款比較上班族取向，在台灣有代理商。日本人吐糟，這款只有長輩才在吃，台灣年輕人有這麼累嗎。

4.便祕藥 コ－ラック

這藥品在日本廣告打得很厲害，難怪兩位日本人都聽過，其中一人還吃過呢，但在日本似乎主婦們比較需要，男性很少使用。

5.大塚Oronine H軟膏

日本漫畫《櫻桃小丸子》中曾出現過大塚Oronine H 軟膏，沒想到這兩位日本人也只耳聞，根本沒有使用的經驗。

看到日本人的評比才知道，原來台灣人赴日必買的藥品清單，與日本人的愛用習慣有如此大差距，這也不得不佩服這些生產藥廠對台灣人的行銷很成功呢。

(中時電子報)

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