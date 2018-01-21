相隔32年「回聲」再起！齊豫攜手潘越雲首度攻蛋

2018年01月21日 15:23 中時 尤嬿妮

台灣第一張CD封面照。（滾石提供）

齊豫、潘越雲為好友三毛，以「三個女人的壯闊人生」為主題舉辦的「回聲」演唱會，將於6月9日在台北小巨蛋登場，也是兩位天后首度合作攻蛋；三位好友32年前曾合作《回聲》專輯，是台灣第一張出版販售的 實體CD唱片，當時因做唱片而與三毛近距離接觸的齊豫、潘越雲，對三毛的回憶歷歷在目，潘說：「覺得三毛的影子一直都在，感覺沒有離得很遙遠。」

潘記得當時為了錄製《回聲》專輯，幾乎每天都會去三毛家，「她的家總是一塵不染，四處都疊滿了書，不下廚的她，連廚房都放書！她曾經說她自我惕勵一天要讀八小時的書，聽了我們都很汗顏！」還回憶說：「我記得每次開會，我都靜靜地不說話在一旁聽著她訴說歌詞裡的故事，她就會跟我說，『阿潘，妳照照鏡子，看看自己像不像埃及女王？我看妳前世是個埃及人！感覺好神祕』！」

「回聲」取名源於1985年在滾石唱片發行的一張《三毛作品第十五號～回聲》專輯，32年後，鮮少出現螢光幕前的齊豫，決定與潘越雲攜手開演唱會計畫。齊豫表示：｢雖然三毛離開我們20多年了，但她的影響力在整個華人世界依然很深，這兩三年不僅皇冠出版社又重新整理並再次出版她的書、一家西班牙電影公司在驚覺西班牙有位這麼知名有才的媳婦之餘，發現好多人對西班牙的印象都源於三毛的文字，於是著手為三毛拍攝紀錄片，也聽說關錦鵬導演想拍有關三毛一生的電影。」

「回聲」演唱會門票將於28日在 ibon售票系統暨全台 7-ELEVEN ibon 便利生活站機台開賣。

(中時)