取暖！洛馬靠巴林維持F-16戰機生產線

洛克希德馬丁（Lockheed Martin）最新型的70批次F-16V戰機。（洛克希德馬丁）

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中時電子報

巴林將成為中東第一個裝備洛克希德馬丁（Lockheed Martin）70批次F-16戰機的國家，而這將為「戰隼」（Fighting Falcon）戰機的生產線注入新活力。

美國副總統彭斯（Mike Pence）去年11月宣布，與巴林簽下價值超過23億美元（近675億台幣）的F-16戰機軍售案。而他認為，這將對美國就業與安全大有助益。

據《防務新聞》（Defense News）報導，洛馬國際業務開發部中東地區副總裁格羅舍(Rick Groesch)表示，很樂見巴林王國與美國政府同意推動70批次F-16戰機軍售案。

70批次F-16戰機是最新一代「戰隼」，而位居它組態核心的，就是AN/APG-83全效射控雷達。

此外，它也配備了新型座艙中央控制台顯示器，加上現代化的任務電腦、高載量乙太網路數據匯流排、座艙儀表，頭盔瞄準系統與電戰莢艙等，並可搭載最新一代的AIM-9X響尾蛇飛彈。

為了延年益壽，讓新型戰機的使用年限超越舊型50％，F-16在航空電子與結構等方面都進行升級，以提升戰力。

儘管巴林基於降低成本政策，將打算採購的戰機數目由19架下修為16架，但一名美國軍方消息人士透露，這軍售案將能挽救日益萎縮的F-16生產線。

這位要求匿名的消息人士說，對巴林的軍售可以讓F-16生產線再維持運作3到5年。相對的，皇家巴林空軍也亟需升級機隊，以跟上其他波灣國家。

「這是個雙贏局面，」他說，「巴林需要F-16，而F-16也需要巴林。」

格羅舍強調，其他可能的F-16新顧客，還遍及中歐、地中海，東南亞與南美，總計約有200架的採購量，可以讓生產線維持營運。

長久以來，台灣一直想升級F-16，大幅提升空軍面對解放軍新一代戰機的戰力，而致力推動F-16V戰機升級計畫。由於台灣是率先加入F-16V戰機開發計畫的客戶，因此研發案是由台方出資。而坊間盛傳，台灣可以藉由F-16V戰機計畫獲得回饋金。

(中時電子報)

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文章來源：Lockheed keeps F-16 production line going with Bahrain deal

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