民進黨批中共押台商為人質 國民黨為虎作倀

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台企聯和國民黨指責我政府不批准中國特定航空公司的春節加班機，民進黨發言人林琮盛今天表示，中國政府單方面宣布啟用爭議航線，並拒絕與我政府進行技術性溝通，已經嚴重影響飛安，台企聯應當理解安全的重要性，不應被北京當局綁架，罔顧安全問題，一味把矛頭指向自己政府。

林琮盛指出，人命無價 ，飛安不容妥協，任何一個執政政府都有責任維護民眾平安返鄉的權利。

針對東航及廈航不理會我民航局勸說，執意飛行不安全航路，影響我臺金、臺馬航線飛安，林琮盛表示，為避免返鄉民眾困擾，民航局提早告知加班機核准情形，並已鼓勵其他陸籍航空公司提出增班申請。政府已透過多元的配套替代方案，將運輸衝擊減少到最小，台商可多利用。熟稔中國航班狀況的台企聯，應協助台商順利轉班。

民進黨也鄭重呼籲北京當局，維護台商平安返鄉，是兩岸政府不可迴避的責任。中方切勿轉移焦點，迴避最重要的飛安問題，更不要為兩岸技術性商談設置政治障礙、勿將其無理粗暴的片面作為，歸罪我方，更不要刻意讓臺商淪為「政治炮灰」，製造我方內部矛盾與紛擾。

林琮盛指出，中共綁架台商當人質，國民黨竟也為虎作倀！當年，協商航路，避免安全疑慮是馬英九政府的立場和政策。如今，國民黨淪為在野黨卻換了腦袋，不但不抨擊中共的粗暴行為，還迫不及待為中方批判自己人。

(工商)

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