學測魔鬼周 謝立功贈文昌筆祝考生金榜題名

大學學測將在26日登場，國民黨基隆市長初選參選人謝立功今（21）日帶著帶著加持過的文昌筆，到基隆市文化中心發送給考生，預祝他們金榜題名。（張穎齊翻攝）

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大學學測將於26、27日登場，倒數最後「魔鬼一周」，考生無不把握最後關頭為這場重要的戰役做準備，雖然連日陰雨綿綿，但基隆市文化中心的圖書館還是擠滿了準備考試的學生，國民黨基隆市長初選參選人謝立功今（21）日帶著帶著加持過的文昌筆，發送給考生，並預祝金榜題名。

謝立功帶著基隆市老爺廟文昌帝君加持過的文昌筆，至文化中心外發送給基隆的考生，他表示，回想起自己的小孩考大學前的1個月，夫婦倆每天晚上都睡不好，替他們擔心，反倒是孩子本身老神在在，不斷要我們不用擔心。因為經歷過，所以更能感同身受，希望藉由這隻文昌筆，帶給基隆的孩子更多的信心，盡力去準備，一定能考上理想的學校。

謝立功說，雖然適逢龍年考生參加學測，全國報考人數逆勢成長，但基隆考區報考人數仍再創新低，顯示出基隆人口外流和少子化的問題越來越嚴重，如何留住基隆子弟與吸引人才到基隆，並鼓勵生育成為十分重要的課題，目前規劃更完善的公托育兒機制、全面的生育及教育津貼等生養政策，藉此舒緩基隆的少子化問題。

謝立功最後提醒考生，今年取消准考證，考生必須攜帶合格證件才能應試，考試通知不是入場應試必要文件，考生應試時一定要依照簡章規定，攜帶採認的5種有效證件應試，包括國民身分證、有照片的健保卡、駕照、護照或居留證。

(中時)

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