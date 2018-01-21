MLB》只是放話？美媒：洋基看起來沒在搶達比修

2018年01月21日 15:47 中時電子報 蔡銘仁

洋基至今仍在尋求補強先發投手，爭取寇爾(Gerrit Cole)失利後，轉而競逐達比修有，雙方都表明已有初步接觸，然而洋基存有難清出團隊薪資等問題，他們在放出消息後，沒有太多動作，美媒也直言，洋基現在看起來不像有意網羅大咖投手的感覺。

31歲的達比修至今在自由市場待價而沽，期望能獲得年薪2000萬美金起跳的複數年約，包括洋基、道奇、小熊、遊騎兵跟雙城5隊，都傳出有興趣加入爭奪戰。但洋基若不做交易、不想超出奢侈稅1.97億門檻，又要替7月交易鋪路，他們目前預估達約1.62億的團隊薪資，會是一個大阻礙。

以目前的洋基，給不起達比修所要的大約，洋基自己也明白；他們預期的計劃，是要把未來3年薪資高達6800萬、有不得交易權的艾斯柏瑞(Jacoby Ellsbury)送走，就算要幫忙負擔一半的薪資也無妨。洋基球團堅信，他們能用合理價碼得到達比修。

洋基放話歸放話，但艾斯柏瑞難賣，原本傳巨人可能接收，艾斯柏瑞也願意為巨人放棄不得交易條款，然而洋基最後沒談成，巨人得到麥卡勤(Andrew McCutchen)後，幾乎已經不可能。近期又傳金鶯有興趣接收，但等到現在也都沒有消息。

《波士頓環球報》記者卡法多(Nick Cafardo)認為，洋基現在看來似乎沒像把達比修當成獵物，洋基總管凱許曼(Brian Casman)表示，「我很開心有現在這個輪值，我不認為還需要做什麼，除非那對球隊有利。」

洋基現以田中將大、塞弗瑞諾(Luis Severino)、葛瑞(Sonny Gray)、沙巴西亞(C.C.Sabathia)跟J.蒙哥馬利(Jordon Montgomery)組成輪值，《theScore》記者威爾(Brandon Wile)認為，洋基輪值戰力已經不錯，該用剩餘薪資補強二壘跟三壘。

(中時電子報)