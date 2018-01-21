印傭控遭雇主性騷反當竊嫌送辦 警方：她未提告

2018年01月21日 16:16 中時 謝明俊

印尼籍S女外傭21日上午在桃園市就業服務商業同業公會陪同，指控她遭前雇主性騷擾，曾向中正一分局報案，警方未追查反而移送她涉嫌竊盜，中正一分局21日下午澄清說明，S女在接受警方詢問為何涉及行竊時，曾陳述因遭到前雇主性騷擾，才偷走前雇主手機等物品，但並未表明要提告，因此，警方當時並未展開查辦。

據警方調查，印尼籍外傭S女是在2015年間來台，先在北市中正區蘇姓老翁家擔任幫傭，後於2017年1、2月離職，轉往葉姓女子家中工作。至2017年3月，年近80歲的蘇姓前雇主打電話約S女回到家中，表示想用2000元代價與她性交易，被S女拒絕，蘇姓老翁還伸手摸S胸部被擋，蘇姓老翁火大一度將S女關在屋內，後來S女假藉要蘇先洗澡，乘機拿走蘇某的手機和屋子鑰匙及2000元現金後逃離蘇宅。

中正一分局表示，警方後來接獲蘇姓老翁報案電話，指控S女偷走他手機等財物，但未提及他對S女所做行為，警方受理後展開偵辦，查出S女受雇葉女，於是在2017年4月5日通知葉女，於當天晚間19時帶同S女前來分局應詢，但葉女發現S女在當天下午藉故外出丟棄竊來手機，葉女查覺不對，於是通知警方前往葉女住處查扣手機等證物，並帶著S女前往中正一分局忠孝西路派出所應詢。

中正一分局說，警方偵詢S女時，有聯繫通譯人員在場翻譯陪同S女受詢，S女坦承偷走手機等物，並陳述行竊原因是先遭到蘇姓前雇主性騷擾，但S女當場並未對遭到性騷擾一事，正式提告，因此，警方在詢後將S女依涉嫌竊盜函送台北檢署偵辦。

S女後來因遭葉姓女雇主解雇，於是在2017年4月8日出境，北檢因屢傳S女不到，對她發布通緝，S 女再於2017年12月4日來台工作，在入境桃園機場被捕，移送北檢歸案。

S不滿自己是被害人，反遭我國檢警以涉嫌人處理，先是在桃園市就業服務商業同業公會及律師陪同下，在2018年1月4日，前往桃園市警八德分局報案指控遭蘇姓老翁強制猥褻，案件已依單一窗口轉交中正一分局偵辦。

21日上午，S女在桃園市就業服務商業同業公會及律師陪同下召開記者會，指控檢警未查明事實，竟將她從性侵被害人轉成通緝犯，表達她嚴重不滿。

(中時)