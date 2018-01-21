日本2萬家郵局敞開大門 台客自由行更方便了

2018年01月21日 16:21 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

迎接2020東京奧運，日本政府預定吸引4千萬遊客前來日本觀光，現正想方設法全面拉攏觀光客。日本郵便最近宣布，今年春季開始，2萬家直營郵局將引進翻譯系統，同時在城市地區和旅遊景點，提供行李寄存和配送飯店等服務，這對日漸增多的自由行台灣觀光客，不啻是一大福音。

日經中文網報導，愈來愈多訪日遊客想透過郵局寄特產回國，日本郵便透過消除語言障礙，為今後業務量增加做準備。日本郵便將從今年4月起，利用翻譯引擎等應用軟體，支援服務中、英、韓3種語言。這套自動翻譯機制只需對著平板終端就能發聲，還可輕鬆譯出「Yu-Pack」（寄送包裹等的服務）等産品名稱和郵政專業術語。

另外，行李寄存服務也將從3月開始，未來會在約1000家郵局實施。在東京都中心的車站前及旅遊景點等訪日遊客較多的郵局，將利用閒置空間寄存行李。費用預定為300~600日圓（約合台幣79.2~158.5元）。日本郵便表示，可透過智慧手機進行預約、結算，甚至輕鬆確認郵局的空閒情況等。

除了臨時寄存外，日本郵便也開始提供通過「Yu-Pack」，將行李寄送到遊客所住飯店或下一訪問地的服務。每個行李箱收費設定為1000~2000日圓（約合台幣264.2~528.3元）。郵局加入提供此項服務，可望紓解投幣寄存櫃和臨時寄存設施經常飽和的窘境，對苦惱於拉大件行李自由行的外國觀光，堪稱是個「大禮包」級的服務。

(中時電子報)