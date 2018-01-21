工會6闖美麗華百貨　要求董座上桌談判

2018年01月21日 16:28 中時 楊騰凱

美麗華高爾夫球場工會抗議資方以節省人力成本，無預警解雇18名員工，21日前往內湖美麗華百樂園長貼尋人啟事，協尋高爾夫球場董事長黃世杰，要求董事長出面解決問題，圖為工會代表ㄧ度與保全爆發推擠。（陳怡誠攝）

美麗華高爾夫球場工會抗議資方以節省人力成本，無預警解雇18名員工，21日前往內湖美麗華百樂園長貼尋人啟事，協尋高爾夫球場董事長黃世杰，要求董事長出面解決問題，圖為工會代表ㄧ度與保全爆發推擠。（陳怡誠攝）

美麗華高爾夫球場在農曆過年前資遣18名員工，導致工會19日開始在球場外罷工，今日更集結約20人赴台北大直美麗華百貨貼出「尋人啟事」，要求董事長黃世杰上談判桌，工會6度衝撞百貨大門，與保全爆發推擠，也揚言不會就此罷休，會繼續在球場罷工。

美麗華開發公司企業工會表示，由於美麗華高球場董事長黃世杰同時也是美麗華百貨公司總經理，工會19日罷工至今，資方僅回應願將資遣延至月底，因此，工會才到百貨外「尋人」，希望黃世杰回到談判桌和工會好好協商，把爭議解決，給予員工調薪、年終獎金並簽團體協約。

工會代表先是在美麗華百貨大門口用30分鐘的時間發表聲明，隨後就集結成隊欲闖入百貨「尋人」，結果現場百貨保全早已有所準備，在大門口築起人牆阻止工會進入百貨當中，雙方爆發推擠衝突。

過程中工會成員不斷要求黃世杰出面，前後陸陸續續共闖了6個出入口，包括1個員工專用出入口，卻都未能進入到百貨當中，加上黃世杰始終都未出面，工會最後只能在百貨1樓外牆貼上對黃世杰的「尋人啟事」，替行動畫下句點。

美麗華開發公司企業工會理事黃修平表示，此次勞資糾紛的爆發點，是1月8日工會聽聞資方今年不辦尾牙，不發年終獎金，進而發文正式詢問資方，結果1月11日公司就以虧損為由，資遣場務部員工18人，由於18人中有15人是工會成員，還有3名工會幹部，加上工會去年替員工從資方手上討回共約200萬元的加班費，早已成為資方眼中釘，質疑此次資遣就是為了瓦解工會。

桃園市產業總工會理事長莊福凱表示，今年美麗華資方不僅不給年終，還資遣勞工，勞工家有老小，必須生活，此時資遣簡直是斷人生路，使人無以度日，場務部員工每年薪資支出約為800萬元，但美麗華球場賣一張全年球證就要價900萬，不可能承擔不了場務部員工每年800萬元的薪水，工會不得已才到美麗華百貨找尋董事長，希望他回到球場聽勞工的心聲。

(中時)