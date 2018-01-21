兩岸法律諮詢服務中心成立 　提供兩岸法律服務平台

2018年01月21日 16:33 中時 陳淑芬

兩岸民眾法律諮詢服務中心揭牌，新住民協會代表與會。（陳淑芬翻攝）

兩岸交流頻繁，發生法律糾紛要如何處理？中台灣律師聯盟在21日成立「兩岸民眾法律諮詢服務中心」，提供台商、台胞及在台的大陸民眾專業法律諮詢。執行長何志揚表示，多數案件涉及兩岸法律規定，且性質越來越複雜，中台灣律師聯盟並與泉州市、廈門市律師協會合作成為兩岸法律服務交流平台。

兩岸民眾法律諮詢服務中心21日舉行揭牌儀式，由中台灣律師聯盟成員、新住民協會代表等人出席，並有泉州市律師鄭奇偉等3名律師代表與會。

中台灣律師聯盟執行長何志揚表示，目前台商超過百萬人，在台的大陸配偶及大陸學生也日益增多，伴隨而來的法律訴訟及權益問題，常面臨求助無門的窘境。在兩岸法律實務產生「與對岸律師協會互聘為法律顧問」及「於當地成立事務所」等合作形式，才能落實專業法律諮詢服務，解決台灣及在台大陸民眾的兩岸法律糾紛問題。

何志揚指出，中台灣律師聯盟由中部地區及專精兩岸、國際交流事務的律師組成，目前成員約有50多人，除在台灣設立「兩岸民眾法律諮詢服務中心」，並也與泉州市、廈門市律師協會合作，互聘為法律顧問，成為兩岸法律服務交流平台。

何志揚指出，最近受委託處理兩岸的法律服務案件增多，不少台商急需大陸方面的法律諮詢及處理勞資糾紛。他並舉個案說明，有名台商規劃清算結束公司營業，但對大陸保障女員工的孕期、產期及哺乳期等3期權益法令並不熟稔，面臨合法資遣及補償金等問題，須透過台灣律師與大陸律師諮詢交流，才能避免觸法。

(中時)