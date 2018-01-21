BMW倒車入場擦撞千萬賓利 換車門要91萬三寶女崩潰

2018年01月21日 16:31 中時電子報 孫曜樟

大陸廣東珠海一名王姓女子日前開著市價百萬台幣車牌888的BMW轎車，前往復華里辦事，當她在尋找地下停車場時，意外錯過入口，她竟採取倒車方式入場，結果就在快要到底時，車尾A到一部市價約1800萬台幣的賓利左側車門，造成一小塊凹陷，由於，沒法局部維修而是需要換掉整片車門，要價高達20萬人民幣91萬台幣，讓王女當場傻眼崩潰。

王女所駕BMW撞到賓利無損害，但賓利車門卻是凹陷一塊。（圖／擷自珠海交警）

綜合陸媒報導，王女17日駕駛粵C××888號黃色寶馬五系列的百萬名車（台幣）去復華裡準備辦事，由於王女平常很少去該處，所以從九洲大道轉入白合街後，就開始東張西望找地下停車場的入口。當王女發現右側富華里東停車場的標誌時，寶馬車的車頭已經錯過了入口處，於是，她竟匪夷所思的採倒車方式進入地下停車場。

賓利車門凹陷一塊無法局部修理，換整片車門要約91萬台幣，王女當場崩潰哭泣。(圖／擷自珠海交警)

當她小心翼翼的往下倒至接近底部時，車尾卻傳來響聲，她駕駛座也明顯感到晃動，於是她趕緊停車下車查看，一看自己撞到是一部市價約1800萬台幣的賓利轎車後，嚇的當場就快哭出來，但她還是急忙向車主道歉並全額賠償，賓利車主見她有誠意也就先拍照，再等交警前來處理。

警方認定車禍過錯責任全在王女需完全賠償，因受損的賓利是從國外進口，雖然只是左側車門有一小塊凹陷，但卻無法局部修理，而是需換到整片車門，維修費要價約20 萬人民幣，折合台幣91萬，王女聽到維修價格當場傻眼崩潰哭泣。

(中時電子報)