親子館超夯！中市社福綜合館啟動

2018年01月21日 16:29 中時 林欣儀

台中市長林佳龍（右4）、社會局長呂建德（右3）等人，一同為社福綜合館築起地基。（林欣儀攝）

推動托幼、托老政策，台中市政府爭取前瞻預算，將於烏日區規劃第一座「綜合社會福利館」，含括托嬰、親子館與婦女、新移民等服務項目，預計2020年完工啟用，市長林佳龍強調，做好托幼與托老，是台中市能否成為宜居城市的關鍵。

林佳龍與社會局長呂建德、市議員吳瓊華、劉淑蘭、烏日區長林峰輝等人，共同為「綜合社會福利館」築起地基，象徵此規劃案正式啟動。社會局指出，位於三榮路旁的這塊基地占地1347坪，將興建地下一樓、地上三樓的社福館，總經費1億1300萬，目前已爭取前瞻計畫5700萬元。

為社福館造勢，社會局21日還特別在高鐵特區舉辦「新春旺旺、福利綻放」活動，吸引許多父母帶著孩子參加，呂建德表示，社福館一樓將規劃為托嬰中心，二樓則是親子館、三樓將作為婦女福利服務與新住民家庭服務中心，提供多元化妥適照顧。

林佳龍表示，烏日區是台中市新的副都心，有高鐵、台鐵與捷運共構，人口不斷增加，是未來宜居城市最好的地方，透過社福綜合館的設立將托幼、托老通能整合在社區，讓年輕人能在此成家立業、政府則幫忙養兒育女，盼未來此館能成為示範、全市29區都有類似服務。

社會局強調，目前台中市有市區、大屯區、山區及海線等5處托育資源中心，另利用舊有南屯區公所設置親子館，吸引許多民眾使用，以往要進入使用設施都必須排隊等候，今年內會將托育資源中心改建為親子館，朝「一區一親子館」目標邁進。

(中時)