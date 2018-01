借鏡美國出售眼鏡蛇 突顯汰除海鷗鉅額浪費

2018年01月21日 16:46 中時電子報 喻華德

美國政府決定自今年起,將美國海軍陸戰隊逐步退役的貝爾AH-1W超級眼鏡蛇攻擊直昇機以海外軍售或直接商售方式出售,爭取潛在客戶市場。對照國防部不執行性能提升而核定汰除15架S-70C海鷗直昇機,實乃國防部錯誤的決策造成鉅額浪費。

美國廠商UH-60A玻璃座艙升級方案測試。

由美國政府出售AH-1W超級眼鏡蛇攻擊直昇機的作法可發現,美國海軍陸戰隊並非以1比1的方式更新機隊,而是將大部分舊機性能提升至最新型,搭配採購部分新機。而汰除的飛機現已決定在升級玻璃座艙後對外銷售,打破了國人普遍認為美軍汰除的裝備就會不適合繼續使用的迷思。事實上美軍汰除一項裝備的主因,是美方的評估已不適合美軍的需求,但並非所有國家的需求都和美軍的標準一樣高。

事實上不僅美國海軍陸戰隊這樣操作,美國陸軍自2014年就已經同樣用軍售及商售管道,開始出售UH-60A黑鷹直昇機。據《航空週網路》(Aviation Week Network

)網站2016年的報導「Demand Surges For Surplus U.S. Army Black Hawks」指出,這些以國人觀念認為是「老舊黑鷹」的二手機在市場大受歡迎,18個月內就賣出超過100架。

阿富汗空軍(AAF)去年9月19日接收首批美軍汰除的UH-60A+型黑鷹直昇機,美國政府決定援助該國159架黑鷹直昇機,以協助阿富汗空軍現代化。這批黑鷹完全是美軍汰除的二手機。而國軍汰除的15架海鷗直昇機就是UH-60A的商規版本。

在《聯合報》的影音專訪中指出,7006號機飛行時數超過7,900小時,機隊整體平均時數超過7,000小時。空軍稱S-70C升級不符合效益。

民國91年12月11日,1985年製造,美軍序號85-24441的UH-60A創下累積飛行時數達1萬小時的紀錄,證明了國防部堅稱海鷗直昇機的原廠設計壽限為8千小時的說法並非事實!這架創紀錄的UH-60A,美軍除役後售予飛機投資控股有限公司(AIRCRAFT INVESTMENT HOLDINGS LLC),美國民航編號N244AA,最後紀錄的時間點是104年,亦即在創下1萬小時的記錄後,飛機仍然用了13年!

104年11月10日,空軍司令部發表新聞稿澄清媒體報導「S-70機齡老舊未實施延壽計畫」的報導,表示民國102年起由美國賽考斯基公司針對機隊實施評估,依該廠建議,自104年起展開延壽計畫,並賡續管制執行,以確保運作安全。空軍司令部進一步指出,機隊後續將依運用狀況、任務執行與維護情形,評估採購新機或執行性能提升,並納入後續兵力整建計畫案中執行,俾維任務遂。

顯然空軍司令部104年稱海鷗機隊自當年展開延壽計畫完全不符事實,有欺騙國人之嫌!此舉亦傷害國軍自身的威信。

國軍共採購18架賽考斯基(現洛馬)S-70C系列直昇機,分為4架S-70C-1通用型,機號7001至7004,10架S-70C-1A搜救型,機號7005至7013,4架S-70C-6全天候搜救型,機號7015至7018。其中7002及7017號機失事,在106年12月,空軍救護隊接裝UH-60M黑鷹直昇機之前還擁有18架。汰除15架海鷗後,僅保留3架S-70C-6和3架EC225超級美洲山獅。

S-70C-1及S-70C-1A為美軍UH-60A的商規版本,S-70C-6為UH-60L的商規版本。商規與軍規版本最主要的差異是認證單位不同,軍規版由美軍認證,商規版由美國聯邦航空總署(FAA)認證。《航空週網路》的報導亦指出商規的S-70是「限制性類別」,不論是軍規還是商規沒有一個版本有「商用認證」(例如以定期航班載客飛行)(Sikorsky has never fully certified any version of the Black Hawk for commercial use: The civil-model S-70A flies under a restricted category to perform external load and fire-fighting missions.),因此多年來國內流傳S-70C是民用版的說法是錯誤認知。而美軍提供直接商售,採購者是美國的通用航空業者,執行的任務也是如森林救火和吊掛物資等任務,而非客運航班。

除了AH-1W及UH-60A之外,美軍在CH-47D也是如法炮製,美國出售CH-47D的所得用於抑注美軍升級最新型的CH-47F,形同美國賣出二手機的收入可以幫美軍換新的CH-47F。而會採購CH-47D的並不僅限於原有CH-47D的國家,例如通用航空等新客戶加入,此舉也可以擴大全機隊的基本盤,有利於降低零附件採購單價,進而降低全壽期成本。

至此可見,S-70C型機美軍並沒有使用8,000小時或30年就因為老舊而只能報廢

的規定,即便是機隊更新也不是以1對1汰換的方式購買新機。國軍雖然多年來操作美系裝備,但顯然在科學壽期管理的觀念和制度上仍然落後美軍甚多。

因此倘若S-70C有少數幾架機況經洛馬原廠評估真的不值得升級,因此決定除役,而採購數架新機補足缺裝,這是合理的作法。但就連財大氣粗的美軍都不能以1對1汰換,阮囊羞澀的國軍卻可以一口氣報廢15架海鷗直昇機,然後再來一次「黑鷹大風吹」的戲碼,不論是稱海鷗屆壽卻沒有錢採購新機替換,還是欠缺科學評估(如原廠評估證明)逕自認定海鷗八千小時就應予汰除,都是國防資源的極大浪費,形同國防部自己排擠自己可用的預算,倘若壽期管理的觀念和制度不改,國防預算就算達到GPD的3%恐怕也還是不夠這樣揮霍。

