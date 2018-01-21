侯友宜參拜發春聯 數百人搶拿「旺來福來」

2018年01月21日 16:59 中時 葉書宏

新北市副市長侯友宜（中）21日上午10時許，前往板橋區埔墘福德宮參拜及發送春聯。（葉書宏攝）

新北市副市長侯友宜（中）21日上午10時許，前往板橋區埔墘福德宮參拜及發送春聯。（葉書宏攝）

新北市副市長侯友宜（左）21日上午10時許，前往板橋區埔墘福德宮參拜及發送春聯。（葉書宏攝）

新北市副市長侯友宜（左）21日上午10時許，前往板橋區埔墘福德宮參拜及發送春聯。（葉書宏攝）

新北市副市長侯友宜（左）21日上午10時許，前往板橋區埔墘福德宮參拜及發送春聯。（葉書宏攝）

農曆春節將至，新北市副市長侯友宜今（21日）上午10時許，前往板橋區埔墘福德宮參拜及發送春聯，現場吸引數百人排隊領取，市府今年製作的「旺來福來」春聯相當搶手，侯友宜帶領大家一起比出「狗叫」的手勢，象徵狗年好運旺旺來。

明年為狗年，新北市政府特別製作長式春聯「旺來福來」及方形春聯「狗來旺」贈送給民眾，新北市長朱立倫21日前往泰山發送春聯，侯友宜則到板橋區埔墘福德宮參拜、發春聯，現場吸引數百人到場排隊，甚至有民眾提早將近2小時到場。

侯友宜致詞表示，他祈求國泰民安、風調雨順，明年是狗年，狗叫聲代表「旺」，他帶領民眾一起比出「狗叫」的手勢，期盼新的一年，大家好運旺旺來。

侯友宜由新聞局主秘葉元之、果菜公司董事長廖榮清陪同，一一將春聯交至民眾手中，不少民眾領完春聯後要求要與侯合照留念，「選市長！選市長！」聲音此起彼落，他笑臉回應熱情民眾「感謝！感謝！」另外，埔墘福德宮貼心準備米粉等小點心，讓民眾暖暖在心頭，提前感受年節氣氛。

(中時)