笑裘德洛虧克里斯汀貝爾 喜劇天王嘴不饒人

2018年01月21日 16:52 中時 潘鈺楨

美食喜劇《享受吧！尋味義大利》（The Trip to Italy），找來奧斯卡男星史帝夫庫根（Steve Coogan）與英國喜劇天王羅伯布萊頓（Rob Brydon）聯手上菜。兩人從蔚藍的地中海海岸高級料理一路吃到小漁村的傳統佳餚，進行一趟奢華與深度兼具的美食之旅。好玩的是，除了張嘴大吃外，嘴上也不饒人，兩人最愛開其他英國演員們的玩笑，一搭一唱模仿蝙蝠俠系列中的克里斯汀貝爾（Christian Bale）與湯姆哈迪（Tom Hardy），虧他們在片中講話不清不楚，就連大前輩米高肯恩（Michael Caine）也要拿來模仿一番。但最後又一本正經地強調他們都是非常好的演員，絕對不敢在他們面前造次，讓人好氣又好笑。

史帝夫庫根曾以《遲來的守護者》（Philomena）的編劇身份入圍奧斯卡最佳改編劇本，近年轉型為演技派男星。這次則在《享受吧！尋味義大利》重拾喜劇老本行，與老搭檔羅伯布萊頓在片中飾演真實人生的自己，開起玩笑更葷腥不忌，除了狂虧克里斯汀貝爾與湯姆哈迪在蝙蝠俠系列的講話方式外，聊到要找誰演自己的傳記電影，史帝夫庫根竟開玩笑嫌棄帥哥裘德洛（Jude Law）雖有一副娃娃臉，但髮線卻很高，完全沒在怕得罪後輩。兩位笑匠一邊大啖美食，一邊唇槍舌劍，為美食電影另闢蹊徑，美國權威媒體好萊塢報導者對此激賞不已，更盛讚該片為「美食電影界的《教父》。」

《享受吧！尋味義大利》電影描述喜劇明星羅伯布萊頓渴望從照顧家庭、孩子的壓力中逃離，尋求一場有趣的冒險；演員史帝夫庫根雖有奧斯卡光環加持，在好萊塢打拼的生活卻非常單調，還得與孩子分隔兩地。這時羅伯受美食雜誌邀稿做一系列的義大利餐廳評鑑，他約了好友史蒂夫同行。2個英國男人一邊鬥嘴，一邊享用豐盛美食，從皮埃蒙特、利古里亞、托斯卡尼、羅馬、坎帕尼亞玩到卡布里島，希望透過這場華麗的義大利之旅找回心的方向…。《享受吧！尋味義大利》將於2月9日在台上映。

(中時)