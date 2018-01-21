侯昌明開明健康教育自豪「那邊大」阿福護超正女兒只因自己當年太衝動

2018年01月21日 17:00 中時 高薔

侯昌明呼籲一定要趁早給孩子正確的健康教育觀念。（圖／八大提供）

德國新住民阿福（左）與女兒棠棠。（圖／八大提供）

歐陽姍與兒子互動。（圖／八大提供）

侯昌明日前上《WTO姐妹會》節目談親子代溝，驕傲自認和兩個小孩沒有代溝問題，到目前為止仍然可以和國二的女兒、唸小六的兒子袒裎相見。他說，有次和兒子洗澡，兒子竟要求試摸他的生殖器，當爸爸的他認為小孩對身體感到好奇是正常的，所以大方讓兒子試摸。

但後來兒子一問：「為什麼那裡的觸感特別柔軟？」竟讓侯昌明尷尬得啞口無言，不過他後來也說有和兒子討論，兒子還笑說爸爸的怎麼那麼大，他回：「以後你長大，你的也會越來越棒啊。」籲家長應大方跟孩子解釋生理方面的問題，或者至少讓孩子知道這是成長過程之一，「要不然小孩去外面瞎找答案，這樣也不好。」

另外，來自美國的新住民來賓歐陽姍，卻被公認是與孩子最有代溝的媽媽。因她自曝曾對兒子的好奇問題「初夜是幾歲」避而不答，歐陽姍現場則解釋，這類問題她是採保留的態度，因為擔心回答後，會對孩子產生不良影響。

德國新住民阿福則說，他怕女兒遇到跟他年輕時一樣個性狂妄的德國男生，在帶女兒回德國期間，不准她去外宿同學家，原因竟是阿福回想年輕時，妹妹的同學到家裡來借宿，他竟然就跟對方成為男女朋友。因此他不敢想像，多年後同樣事情會發生在寶貝女兒身上。節目22日晚間11點八大綜合台播出。

(中時)