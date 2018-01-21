全台首座以「元首」為主題的觀光工廠　假日人潮如織

2018年01月21日 17:32 中時 楊樹煌

▲埔里元首館浪漫唯美的歐洲式城堡建築，讓人彷彿進入異國風情般的童話夢幻莊園。（楊樹煌攝）

▲埔里元首館以象棋(男)、西洋棋(女)為概念的主題化妝室，成為該館極大特色。（楊樹煌攝）

▲元首館結合在地美食的火鍋餐廳，又名菇霸餐廳(GOOD BAR)，不僅用餐環境的設計幽雅浪漫，並能吃出健康與養生。（楊樹煌攝）

位於國道6號埔里交流道旁的「元首館」，是國內知名囍餅企業「大黑松小倆口」斥下巨資所打造的，也是全台首座以「元首」為主題的觀光工廠。從館體外觀就像浪漫唯美的歐洲式城堡建築，讓人彷彿進入了異國風情般的童話夢幻莊園，也帶給前往埔里旅遊的觀光客不一樣的新鮮體驗。

走進元首館，從進門庭院廣場所設巨大、氣派的西洋棋盤及黑白色系的大西洋棋，就相當引人注目，城堡旁還設有華麗馬車，隨時吸引遊客搭乘並爭相拍照留影，顯得熱鬧萬分。

元首館的館內及館外，到處都有元首的趣味畫像，亦設有餐飲樓層，民眾可買到工廠所生產的囍餅系列糕餅、麵包和牛軋糖等等，是間結合多元趣味與休閒遊憩的觀光工廠。

埔里元首館館長邱頂恩表示，大黑松小倆口牛軋糖由台北發跡，從傳統製造業跨足觀光工廠以至觀光休閒產業，成功打造土城牛軋糖博物館與大溪愛情故事館後，看好南投縣觀光市場，選擇在埔里設立元首館，一方面轉型拚觀光，也全力爭取國內外觀光客。

邱館長並指出，埔里元首館有5大特色展區，包含以象棋(男)、西洋棋(女)為概念主題化妝室、牛軋糖展售區、現烤烘焙區、囍餅專區、西洋棋迎賓廣場等，是座結合觀光、美食、休閒與購物的觀光主題館，希望成為遊客「首」選的觀光休閒景點。

(中時)