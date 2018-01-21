郭晶晶一家3口跑馬拉松 霍啟剛炫女兒9個月會喊人！

霍啟剛夫妻倆帶大兒子現身挺港馬活動，也透露兒子有運動天份、9個月大女兒已經開始說話了。(達志影像)

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中時電子報

中國大陸前「跳水皇后」郭晶晶，2012年嫁給香港富商兼自己的超級粉絲霍啟剛，隔年就給霍家添了嫡孫霍中曦，2017年4月35歲的郭晶晶終於給老公湊了「好」字，生下女兒霍中妍，一家四口很是幸福，而今(1/21)適逢香港馬拉松開跑，郭晶晶夫妻倆罕見帶著大兒子一起現身力挺，霍啟剛也展現「孩子傻瓜」本性，大爆一雙兒女的近況，掩不住滿臉幸福。

2018香港馬拉松(港馬)開跑，據《新浪新聞網》報導，該賽事以「亞洲最虐賽道」著稱，是馬拉松界一大挑戰，因此每年都吸引超過7萬名好手甚至明星參加，而霍啟剛跟老婆郭晶晶也帶著兒子共襄盛舉，不過參加的是家庭場次的活動，孩子的爸說這是第二次參加類似的活動，志在難得一家子能一起跑，成績倒不是重點。

而霍啟剛也分享孩子的二三事，透露兒子體能方面不錯，常常運動也會游泳，甚至也學習體力要求高、反應要快的劍擊，遺傳了媽媽體育方面的優良基因，但霍啟剛說會尊重兒子，若孩子之後不想學了也不勉強，就抱持多給他機會嘗試的心態，還笑稱兒子遺傳了媽媽「不愛輸」的個性，總是很拚，即使很累也要繼續跑。

聊到霍家小公主霍中妍，老爸霍啟剛瞬間啟動「女兒傻瓜」模式，滿臉幸福地透露9個月大的女兒已經開始說話了，常發出咦、喔之類的聲音，笑說現在寶貝不管說什麼，他都自動解讀成在喊「爸爸」，自我調侃：「我想聽什麼就當是什麼」。

(中時電子報)

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