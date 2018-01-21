黃偉哲狂打賴神牌 綠南市長參選人續演「與神同行」爭奪戰

民進黨台南市立委林俊憲將賴清德競選市長時的戰旗授給黃偉哲，以賴清德5人決策小組的身分，公開現身相挺。（程炳璋攝）

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民進黨台南市長黨內初選參選人黃偉哲（左五）成立東區後援會，立委林俊憲（左四）表態相挺。（程炳璋攝）
民進黨台南市長黨內初選參選人顏純左（黃背心者），21日宣布成立台南市嬰幼兒托育協會後援會。（程炳璋攝）
民進黨台南市長黨內初選參選人李俊毅21日持續掃街拜票，呼籲市民勿受黑金、派系影響。（程炳璋攝）

民進黨台南市長黨內電話民調3月5日至9日展開，台南市長黨內初選6搶1戰火愈發猛烈，黃偉哲陣營近日狂打前台南市長賴清德牌，陳亭妃陣營20日找來曾是親賴人馬滅火，黃陣營21日東區後援會上再公布賴的嫡系立委林俊憲表態相挺，讓民進黨「與神同行」爭奪戰持續上演。

有「賴神」稱號的賴清德轉任行政院長後，在台南仍具高人氣，足以左右民進黨台南市長黨內初選選情，6位參選人中，就有黃偉哲、陳亭妃、顏純左、葉宜津等人打著「與神同行」口號，爭取選民支持。

黃偉哲因民調呼聲高，近日不斷獲得賴系議員與競選核心幹部表態相挺，政見狂打「正派傳承」，陳亭妃20日找來曾是賴清德團隊成員王敏行滅火，強調賴清德並未支持任何參選人。

陳亭妃陣營剛滅火，黃偉哲21日的後援會上，再出現賴系大咖子弟兵投靠，林俊憲是賴競選市長時核心5人小組成員，他的公開表態再給黃偉哲陣營打一劑強心針。

林俊憲將賴清德當初參選市長的戰旗傳給黃偉哲，稱他是黨內參選同志最優秀者，強調授旗是代表賴清德交棒給黃偉哲的意義，讓這場「與神同行」爭奪戰，諸多想像空間再浮上檯面。

民進台南市長黨內初選參選人顏純左與李俊毅21日各自端出政策牛肉，顏純左訴求幼兒教育，預告23日是他辭職1周年紀念，團隊將在網路推出50部影片，詮釋他的亮點政策與各區建設政見。

李俊毅21日持續車隊遊行，呼籲市民勿受黑金、派系影響，稱這次民進黨有派系堂而皇之介入初選，解散派系的宣誓名存實亡。並要求參選者公布競選收支，接受人民檢驗。

(中時)

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