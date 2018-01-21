中埔農村玩文創拿芭樂葉做染劑

2018年01月21日 17:31 中時 翁聖勳

2018.01.21 嘉義縣 ▲ 社區民眾將芭樂染顏料加工於袖套、圍巾、三角巾、長巾等生活服飾中。（翁聖勳翻攝）

2018.01.21 嘉義縣 ▲ 金蘭社區民眾將加工後袖套、圍巾、三角巾、長巾穿戴上身，於廟前廣場以服裝走秀方式呈現。（翁聖勳翻攝）

嘉義縣茶文化協進會理事長莊玉端，去年參加縣政府社區培力計畫，與社區民眾集思廣益下，將中埔當地經濟作物芭樂，取其葉子當作發想題材做成天然染劑，再加工製成衣服、圍巾、袖套、三角巾及長巾，成為該社區特色。21日上午邀請在社區信仰中心達天宮前廣場以服裝走秀方式呈現，贏得現場民眾熱情掌聲。

嘉義縣中埔鄉過去曾是菸葉種植大宗的農作區，金蘭村更是菸葉採收最鼎盛的村落，村莊內至今仍有幾座菸窯完整保留下來。但隨著菸業的式微與沒落，金蘭村陸續幾年也開始改種芭樂，目前已經成為主要作物。

莊玉端表示，去年參加縣政府金牌社區培力計畫，陸續邀請社區家政班成員，及社區當地耆老鄉親，大家用參詳方式討論出利用不要的芭樂葉子，推動植物染，先製作成日常生活中勞動需要的物品，還製作衣服、圍巾、袖套等，用純天然染劑加工衣物發展成該社區特色。

縣政府綜規處處長李明岳說，透過服裝走秀方式，看出民眾對身上穿搭衣物的自信，每個人走秀架式不輸專業模特，而社區用參詳方式讓每個人參與討論，檢視現有資源，完全不受框架規範，也發展出社區真正特色。

(中時)