中埔農村玩文創拿芭樂葉做染劑

2018.01.21 嘉義縣 ▲ 嘉義縣茶文化協進會將中埔當地芭樂葉做成染料加工在生活服飾上，21日以服裝秀呈現。（翁聖勳翻攝）

友善列印
中時
翁聖勳
2018.01.21 嘉義縣 ▲ 社區民眾將芭樂染顏料加工於袖套、圍巾、三角巾、長巾等生活服飾中。（翁聖勳翻攝）
2018.01.21 嘉義縣 ▲ 金蘭社區民眾將加工後袖套、圍巾、三角巾、長巾穿戴上身，於廟前廣場以服裝走秀方式呈現。（翁聖勳翻攝）

嘉義縣茶文化協進會理事長莊玉端，去年參加縣政府社區培力計畫，與社區民眾集思廣益下，將中埔當地經濟作物芭樂，取其葉子當作發想題材做成天然染劑，再加工製成衣服、圍巾、袖套、三角巾及長巾，成為該社區特色。21日上午邀請在社區信仰中心達天宮前廣場以服裝走秀方式呈現，贏得現場民眾熱情掌聲。

嘉義縣中埔鄉過去曾是菸葉種植大宗的農作區，金蘭村更是菸葉採收最鼎盛的村落，村莊內至今仍有幾座菸窯完整保留下來。但隨著菸業的式微與沒落，金蘭村陸續幾年也開始改種芭樂，目前已經成為主要作物。

莊玉端表示，去年參加縣政府金牌社區培力計畫，陸續邀請社區家政班成員，及社區當地耆老鄉親，大家用參詳方式討論出利用不要的芭樂葉子，推動植物染，先製作成日常生活中勞動需要的物品，還製作衣服、圍巾、袖套等，用純天然染劑加工衣物發展成該社區特色。

縣政府綜規處處長李明岳說，透過服裝走秀方式，看出民眾對身上穿搭衣物的自信，每個人走秀架式不輸專業模特，而社區用參詳方式讓每個人參與討論，檢視現有資源，完全不受框架規範，也發展出社區真正特色。

(中時)

情人節相會「半島」濃情巧克力共… 小番茄評鑑暨農夫市集 好吃又好…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。